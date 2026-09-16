La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Entre enero y agosto, Fisherton sumó 452.459 pasajeros y creció 18% interanual. El impulso vino del tráfico internacional, que subió 43%, mientras que los viajes de cabotaje cayeron 9%. La terminal local ocupa el 12° puesto entre los 57 aeropuertos del país por cantidad de pasajeros

16 de septiembre 2026 · 18:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

El Aeropuerto Internacional de Rosario atraviesa en 2026 uno de sus mejores años desde la pandemia y agosto volvió a confirmar la recuperación. Durante el último mes pasaron por la terminal de Fisherton 57.508 pasajeros, un 12% más que en el mismo período de 2025, mientras que entre enero y agosto el movimiento acumulado llegó a 452.459 viajeros, con un crecimiento interanual del 18%.

Los números muestran, sin embargo, una recuperación con características muy marcadas. El crecimiento en Rosario está sostenido exclusivamente por los vuelos internacionales, que ya concentran casi dos de cada tres pasajeros de la aeroestación. El cabotaje, en cambio, retrocedió respecto del año pasado.

Esa diferencia también se refleja cuando se compara a Fisherton con el resto del sistema aerocomercial argentino. Rosario ocupa el 12° puesto entre los 57 aeropuertos del país por cantidad total de pasajeros, pero trepa hasta el quinto lugar cuando se contabilizan exclusivamente los vuelos internacionales. En el mercado doméstico cae hasta la posición 19°, según estadísticas de Rosario Vuela sobre datos de Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

Aeropuerto de Rosario: agosto cerró con más pasajeros y más vuelos

El movimiento de agosto mantuvo la tendencia que viene mostrando la terminal durante buena parte de 2026. Los 57.508 pasajeros registrados durante el mes representaron un incremento interanual del 12%.

También aumentó la actividad de las aeronaves. En agosto se contabilizaron 518 movimientos comerciales, entre aterrizajes y despegues, un 5% más que durante el mismo mes del año pasado.

El crecimiento de pasajeros fue, por lo tanto, superior al de la cantidad de vuelos. Es una relación que aparece también al observar el desempeño del aeropuerto durante todo el año y que está vinculada tanto al tamaño de las aeronaves utilizadas como a los niveles de ocupación.

Entre enero y agosto se realizaron 4.170 operaciones comerciales, un 16% más que durante los primeros ocho meses de 2025. En ese mismo período, la cantidad de pasajeros creció 18%.

Los vuelos internacionales, el gran motor del aeropuerto de Rosario

La composición de esos 452.459 pasajeros permite entender dónde está hoy la principal fortaleza de la terminal rosarina.

Los vuelos internacionales transportaron 285.787 personas entre enero y agosto, un impresionante 43% más que en el mismo período del año pasado. Ese segmento ya representa el 63% de todos los pasajeros que utilizan el aeropuerto de Rosario.

El comportamiento de los vuelos nacionales fue exactamente el contrario. El cabotaje reunió 166.672 pasajeros, lo que significó una caída interanual del 9%.

La brecha explica buena parte de la posición que Rosario tiene actualmente dentro del mapa aéreo argentino. Si se toma el movimiento completo de pasajeros, Fisherton aparece en el puesto 12°. Pero si la comparación se restringe a las conexiones con el exterior, la terminal se ubica quinta a nivel nacional.

En cabotaje, en cambio, queda relegada al 19° lugar, una posición que muestra el peso todavía limitado de Rosario dentro de la red de vuelos domésticos.

Panamá, Río de Janeiro y San Pablo, las rutas internacionales más fuertes

Dentro del crecimiento internacional hay destinos que explican buena parte del movimiento.

Panamá es la ruta con mayor cantidad de pasajeros: entre enero y agosto movilizó 116.038 viajeros, un 25% más que el año pasado, con un promedio de 137 pasajeros por vuelo.

Luego aparecen las conexiones con Brasil. Río de Janeiro acumuló 60.671 pasajeros, mientras que la ruta hacia San Pablo registró 46.856.

El mercado brasileño adquirió un peso considerable dentro de la estructura del aeropuerto. Solamente entre enero y julio, las conexiones entre Rosario y distintas ciudades de Brasil trasladaron alrededor de 126.000 pasajeros, con una ocupación promedio del 79%.

Dentro de ese mercado, Gol concentró la mitad de los pasajeros transportados.

Aeroparque sigue dominando los vuelos nacionales

En el mercado interno, Aeroparque continúa siendo ampliamente el principal destino desde Rosario. Durante los primeros ocho meses de este año la conexión movilizó 101.412 pasajeros, aunque el volumen resultó un 5% inferior al registrado en el mismo período de 2025.

Más atrás aparece Bariloche, cuya cantidad de pasajeros aumentó 18%, mientras que las conexiones con Ezeiza tuvieron un crecimiento del 77%.

Esos avances no alcanzaron para compensar la caída general del cabotaje, que cerró enero-agosto con un retroceso del 9%.

Rosario subió al puesto 12 entre los aeropuertos del país

Entretanto, el Aeropuerto Internacional de Rosario ganó terreno en el ranking nacional durante 2026. Los 452.459 pasajeros registrados hasta agosto representan alrededor del 1,4% de todo el movimiento aéreo del país y permitieron que Fisherton se colocara 12° entre 57 aeropuertos, dos lugares por encima de la posición que ocupaba durante 2025.

La mejora es significativa, aunque la comparación también muestra la distancia que todavía separa a Rosario de los aeropuertos de mayor movimiento, incluidos varios del interior.

Córdoba ocupa el tercer puesto nacional, solamente por detrás de Aeroparque y Ezeiza. Entre enero y agosto movió 2.191.145 pasajeros, equivalentes al 6,6% del tráfico aéreo argentino.

El Aeropuerto de Mendoza aparece en el quinto lugar, con 1.536.067 pasajeros y una participación del 4,7%.

Incluso Tucumán, con 607.570 viajeros, ocupa el décimo lugar y supera a Rosario en dos posiciones. Entre ambos se encuentra El Calafate, undécimo, con 537.269 pasajeros.

Los aeropuertos que todavía superan a Rosario

En total son 11 los aeropuertos argentinos con más pasajeros que Fisherton.

Además de Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Tucumán y El Calafate, por encima de Rosario aparecen Bariloche, en el cuarto puesto; Iguazú, sexto; Salta, séptimo; Neuquén, octavo, y Ushuaia, noveno.

Por debajo de Rosario se encuentran Comodoro Rivadavia, en el puesto 13°; Jujuy, 14°, y Chapelco, 15°.

Noticias relacionadas
La clausura del laboratorio fue preventiva

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Desde el Ejecutivo destacaron que que cada intervención en el parque Independencia está pensada con un uso posterior, más allá de los Juegos Suramericanos.

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

el tiempo en rosario: a la espera del calor, miercoles templado y algo nublado

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

El mapa satelital de la Nasa detectó varios focos ígneos, y Prefectura Naval también avistó en un patrullaje dos incendios en las islas entrerrianas a la altura de San Lorenzo.

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Lo último

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

Una estrella para agregarle a tu plato: cómo hacer tomates confitados en casa

Una estrella para agregarle a tu plato: cómo hacer tomates confitados en casa

Netflix sumó una nueva miniserie de época con drama y romance

Netflix sumó una nueva miniserie de época con drama y romance

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Entre enero y agosto, sumó 452.459 pasajeros y creció 18% interanual. El impulso vino del tráfico internacional, que subió 43%, mientras que el de cabotaje cayó 9%. La terminal local ocupa el 12° puesto entre los 57 aeropuertos del país por cantidad de viajeros
Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio en soledad
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio en soledad

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas
Política

La Justicia frenó el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano
Policiales

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices
Política

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Ovación
Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

Bronce rosarino: La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre, dijo Naiara Sagasti

Bronce rosarino: "La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre", dijo Naiara Sagasti

Policiales
Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio en soledad
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio en soledad

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

La Ciudad
Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro
Agenda

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario
La Ciudad

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

La larga agonía de la producción de biodiésel
Agroindustria

La larga agonía de la producción de biodiésel

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de carreras sprint
Ovación

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes
Economía

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país
Ovación

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario
Política

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %
Economía

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario
Ovación

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez operado de urgencia en Rosario

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales
Policiales

Dos gatilleros condenados por un asesinato al azar y balazos a sedes policiales