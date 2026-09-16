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Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

El Canalla disputará la final con Estudiantes el sábado 26 de septiembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero

16 de septiembre 2026 · 17:26hs
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Los hinchas de Central coparán las tribunas disponibles en Santiago del Estero.

Los hinchas de Central coparán las tribunas disponibles en Santiago del Estero.

Central dio a conocer la modalidad de la venta de entradas para la Supercopa Internacional, que el Canalla disputará ante Estudiantes el sábado 26 de septiembre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro comenzará a las 16.

Darío Herrera será el árbitro principal del partido. El encuentro enfrentará al ganador de la Tabla Anual 2025, Central, contra el campeón del Trofeo de Campeones 2025, Estudiantes.

En tanto, Gabriel Chade y Cristian Navarro serán los asistentes. Maximiliano Manduca ocupará el puesto de cuarto árbitro y Federico Cano será el quinto. Además, Jorge Baliño comandará el VAR y Mauro Ramos Errasti estará en el AVAR.

Leer más: Los árbitros para los partidos de Newell's y Central en la fecha 10 del torneo Clausura

Las entradas para Central-Estudiantes

El expendio para socios de Central será a través de Deportick, desde este jueves 17/9 a las 14. Mientras que para no socios habrá venta física en el Cruce desde el jueves 24.

Y el club comunicó que "les informamos que la organización de la Supercopa Internacional dispuso que la venta de entradas para el partido ante Estudiantes (LP), a disputarse el sábado 26/9 a las 16 en el estadio Madre de Ciudades (Santiago del Estero), se desarrollará de la siguiente manera:

SOCIOS (venta web):

Desde este jueves 17/9 a las 14 a través de la plataforma Deportick.

Se ingresa al estadio con DNI tarjeta física.

Valores:

Popular $65.000

Platea $90.000

NO SOCIOS (venta física):

Jueves 24/9 en el Cruce Alberdi, con horario a confirmar.

Valores:

Popular $90.000

Platea $140.000

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