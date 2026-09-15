En la reunión de la mesa política, Caputo prometió crecimiento del salario y menor inflación

Cumbre en la Casa Rosada con el presupuesto 2027 y la cuestión de Malvinas como ejes centrales. Sin acuerdo en el Senado por la eliminación de las Paso

La mesa política del gobierno libertario abordó temas clave para el oficialismo como el presupuesto 2027, la causa de Malvinas y la reforma electoral.

Una vez consumado el ingreso del proyecto de presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados nacional, el gobierno irá en busca de los acuerdos necesarios que le permitan avanzar con su programa económico en el año electoral . En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió crecimiento del salario y menor inflación .

El plazo dispuesto para iniciar el debate en comisiones en la Cámara baja será el 7 de octubre próximo . Como primeros invitados a exponer los alcances de la iniciativa asistirán el secretario de Finanzas nacional, Federico Furiase , y su par de Hacienda, Carlos Guberman .

La Casa Rosada pretende sancionar su segunda proyección de gastos y recursos tras haber aprobado la vigente en diciembre de 2025, en período de sesiones extraordinarias. En los anteriores dos años de gestión, el presidente Javier Milei ejecutó presupuestos prorrogados .

Tras la extensa reunión del presidente con diputados y senadores nacionales del oficialismo, el lunes pasado, la mesa política del gobierno comenzó a diagramar este martes la estrategia para hacer frente al envío del presupuesto 2027 y de la ley de defensa de la soberanía nacional , a la par del debate por la reforma electoral .

El cónclave que se reúne cada martes contó con un hecho relevante: Caputo presentó los principales indicadores macroeconómicos contemplados en el proyecto de presupuesto para el año próximo, el cual prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio anual del 21,1 %, una recuperación del salario promedio del 25,4 % y un dólar que rondará los 1.728 pesos.

La iniciativa del Ejecutivo vuelve a contemplar un resultado fiscal positivo, “marcando un hito histórico al proyectar cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que el país se encuentre en cesación de pagos”, indicaron en Balcarce 50.

Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027.

Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default. — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026

En el plano del comercio exterior, el Palacio de Hacienda estima exportaciones superiores a los 130.000 millones de dólares y un superávit en el balance comercial de bienes y servicios por más de u$s15.000 millones.

Pero hubo otro dato que difundió la gestión libertaria: se calculó un tipo de cambio promedio anual de 1.728 pesos, cifra que (aclararon en la cartera económica) no constituye una predicción de mercado sino que surge de actualizar la cotización actual por la inflación proyectada para el ejercicio 2027.

En los pasillos de la Rosada insistieron en que el proyecto de presupuesto “contempla nuevamente resultado fiscal positivo y será la primera vez en la historia argentina con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default”.

En el marco del encuentro, también habló la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien detalló los avances de la agenda legislativa en la Cámara alta, donde arrancó el debate en comisiones de la reforma electoral, con la eliminación de las Paso como eje central. Sin embargo, el oficialismo no tiene los votos para anular las primarias obligatorias.

Lo que vendrá

A su vez, durante el cónclave de la mesa política se ratificó que esta semana ingresará por Diputados el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional vinculado a la cuestión de Malvinas.

La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra empresas y barcos que operen sin autorización argentina en la zona de las Islas Malvinas.

Para el gobierno libertario el Atlántico Sur adquiere relevancia como uno de los enclaves estratégicos a nivel mundial para el flujo del comercio internacional en los próximos años.

Del encuentro también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Sin acuerdo en el Senado

En tanto, La Libertad Avanza (LLA) rechazó este martes en el Senado el pedido de los bloques aliados de debatir la implementación de Ficha Limpia en forma separada de la reforma electoral, cuyo eje central es la eliminación de las Paso, una propuesta que sigue sin lograr los votos necesarios.

El debate sobre la reforma electoral se reanudó en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, luego de permanecer frenado durante cuatro meses por las diferencias entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista.

Podés descargar el proyecto de ley de Reforma Electoral Integral acá: https://t.co/Y4NK4pPI9X — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 15, 2026

Pero la discusión pasó a cuarto intermedio, sin una fecha definida para su reanudación. El oficialismo busca reunir los consensos necesarios para avanzar con la reforma electoral y resolver el principal punto de conflicto: el futuro de las Paso.