La Capital | Política | Justicia

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas

La decisión de la magistrada federal Mariel Borruto incluye la restricción de realizar perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de petróleo

16 de septiembre 2026 · 15:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
La resolución alcanza a Rockhopper y Navitas y suspende las obras vinculadas al emprendimiento.

Foto: Archivo / La Capital

La resolución alcanza a Rockhopper y Navitas y suspende las obras vinculadas al emprendimiento.

La Justicia federal de Río Grande (Tierra del Fuego) ordenó a dos empresas internacionales vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, que se abstengan de iniciar o continuar obras en la zona del archipiélago.

Se trata de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, compañías que fueron alcanzadas por la decisión dictada por la jueza federal Mariel Borruto y que alude a perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas de La Plata, en medio de las denuncias que activó el gobierno de Javier Milei contra las empresas que operan allí.

Fundamentos de la Justicia

"Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras, se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución, se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento", precisa el fallo.

Acorde con la jueza, la determinación “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".

Añadió que "las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto".

>> Leer más: El gobierno nacional ampliará la denuncia contra empresas que operen en Malvinas

La Justicia solicitó a las empresas que detallen cómo es la estructura societaria usada para el proyecto y que precisen las entidades financieras y fondos que lo financiaron, los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas, los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

También que especifiquen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento, junto a toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.

Pedido a la Cancillería

La magistrada le pidió a la Cancillería que informe, en un plazo de diez días, si las compañías petroleras que forman parte del proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental”.

Además, le solicitó a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, que se encuentra bajo la orbita de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que indique si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de análisis de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus posibles ampliaciones por parte de alguna de las petroleras o firmas relacionadas.

Noticias relacionadas
rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la noche de los lapices

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

Wang Wei, embajador de la República Popular China en la Argentina.

China ratificó su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas

fuerte polemica por marines de eeuu que entrenan en tierra del fuego sin aval del congreso

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

Romina Diez, Luis Caputo y Marcos Peyrano, de La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza activa en Santa Fe y amaga con un candidato

Ver comentarios

Las más leídas

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Lo último

Construir en el Gran Rosario ya cuesta más de $1 millón por metro cuadrado

Construir en el Gran Rosario ya cuesta más de $1 millón por metro cuadrado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Así lo reveló la autopsia sobre el cuerpo de la joven de 26 años asesinada este domingo. Carlos, su pareja y principal sospechoso, quedó detenido en prisión preventiva

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado
Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio en soledad
Policiales

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio en soledad

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas
Política

La Justicia ordenó frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso
Política

Fuerte polémica por marines de EEUU que entrenan en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices
Política

Rosario se moviliza para conmemorar el 50º aniversario de la Noche de los Lápices

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

Tensión en la esgrima: le festejó la victoria, le negó el saludo y casi terminan mal

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

La Anmat suspendió un laboratorio de Rosario y prohibió sus productos

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

Central presentó su tercera camiseta oficial de la temporada: cuánto cuesta La Calesita

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

El parque de la Independencia se revitaliza de la mano de los Juegos Suramericanos

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: Lo que pasó es muy inhumano

Doloroso adiós tras el femicidio de una rosarina en San Juan: "Lo que pasó es muy inhumano"

Ovación
Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newells no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Al final, Newell's no podrá llevar público visitante a la cancha de Platense el domingo

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

Central anunció el formato de la venta de entradas para la Supercopa Internacional

Bronce rosarino: La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre, dijo Naiara Sagasti

Bronce rosarino: "La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre", dijo Naiara Sagasti

Policiales
Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado
Policiales

Giro en el femicidio de la rosarina en San Juan: estaba embarazada y desmintieron la versión del acusado

Condenan a Peco Almada, el gerente de una banda criminal que fue a juicio en soledad

Condenan a Peco Almada, el "gerente" de una banda criminal que fue a juicio en soledad

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Femicidio en Santa Fe: imputaron a la pareja de una joven prendida fuego mientras dormía

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

Piden perpetua para Dibu Gómez, detenido tras ser uno de los prófugos más buscados

La Ciudad
Alumnos de la escuela técnica Nº 468 reparan y reciclan notebooks y PC sin costo de mano de obra

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de la escuela técnica Nº 468 reparan y reciclan notebooks y PC sin costo de mano de obra

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Rosario conmemora el Día Mundial del Alzheimer con actividades en Calle Recreativa

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

Rescataron decenas de gallos de riña y otras aves en Nuevo Alberdi

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico
Economía

El gobierno de Santa Fe cerró el primer semestre con superávit económico

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: Santa Fe debería ser como Dubai
Economía

Marcos Peyrano sobre la hidrovía: "Santa Fe debería ser como Dubai"

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años
Policiales

Drogas y balas en Fray Luis Beltrán: asesinaron a una mujer de 32 años

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos
Juegos Suramericanos

La Capital Day en los Juegos Suramericanos: música en vivo y más de 15 premios en sorteos

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro
Agenda

La ciudad tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario
La Ciudad

Volvieron los incendios en las islas frente al Gran Rosario

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

La rosarina asesinada en San Juan: vocación de servicio y pedido de justicia

La larga agonía de la producción de biodiésel
Agroindustria

La larga agonía de la producción de biodiésel

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de carreras sprint
Ovación

Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027, con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema
La Ciudad

Charla sobre violencia digital en Tecnoteca sobre las leyes Olimpia y Ema

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El rosarino Santino Basaldella se hizo de oro con una tabla y un remo

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes
Economía

Cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país
Ovación

Un ex-Central será convocado por primera vez para jugar en la selección de su país

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Rosario, ciudad pionera en castigar con dureza los crímenes viales

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a la espera del calor, miércoles templado y algo nublado

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores
Policiales

Condenan al último miembro de una banda que robaba transformadores

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario
Política

Reunión de la mesa política: Caputo prometió menor inflación y suba del salario

Código rojo en Newells y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez
Ovación

Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión
Policiales

Tragedia en la costanera: López Gagliasso, condenado a 16 años de prisión

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %
Economía

Presupuesto nacional 2027: el gobierno proyecta una inflación del 21,1 %