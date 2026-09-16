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Rosario tendrá otro FARO para pensar el futuro del agro

El 7 de octubre Rosario será sede de la tercera edición del Foro Agroindustrial Argentino (FARO). El encuentro buscará analizar cómo puede responder el agro ante la incertidumbre geopolítica y los cambios en los mercados globales

16 de septiembre 2026 · 06:00hs
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La edición 2025 de FARO también se realizó en Rosario y contó con una amplia convocatoria.

La edición 2025 de FARO también se realizó en Rosario y contó con una amplia convocatoria.

La tercera edición del Foro Agroindustrial Argentino (FARO) se realizará el próximo 7 de octubre en el Centro de Convenciones Puerto Norte de Rosario. Bajo el concepto “Campo G-Zero”, el encuentro propondrá entender un escenario global en el que ninguna potencia logra ordenar por sí sola el sistema internacional y donde el comercio, la energía y los alimentos están cada vez más atravesados por la geopolítica.

Uno de los expositores será el politólogo Andrés Malamud, especialista en política comparada y relaciones internacionales de la Universidad de Lisboa.

Malamud, politólogo de la Universidad de Lisboa y especialista en política comparada y relaciones internacionales, abordará los cambios en el comercio mundial, la reorganización en bloques y la manera en que las relaciones de poder inciden sobre las reglas de acceso a los mercados.

La agenda de FARO 2026 también contará con la participación de Roberto Vassolo, profesor de Estrategia del IAE Business School, quien hablará sobre toma de decisiones y construcción de ventajas competitivas en escenarios de alta volatilidad.

Por su parte, Juan Pablo Cosentino analizará el papel de la tecnología como infraestructura de confianza para la agroindustria. Su presentación incluirá temas como la trazabilidad digital, el uso de datos, la inteligencia artificial y la transformación de procesos.

Impacto del Acuerdo Mercosur–Unión Europea en el agro

Otro de los ejes que se abordarán en el encuentro será el Acuerdo Mercosur–Unión Europea. Maximiliano Díaz, especialista en políticas públicas y planificación estratégica, expondrá sobre los posibles impactos en las cadenas de la soja, el maíz, la carne bovina, el arroz y la miel, y planteará las acciones necesarias para aprovechar las oportunidades comerciales.

La convocatoria está dirigida a productores, empresarios, asesores, integrantes de cooperativas y entidades financieras, periodistas, referentes institucionales y estudiantes vinculados con la agroindustria.

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