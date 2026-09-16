Bronce rosarino: "La medalla y el capibara quedarán guardados para siempre", dijo Naiara Sagasti

La deportista se colgó el bronce el lunes en la categoría 1000 metros sprint de patinaje en velocidad en los Juegos Suramericanos

"En las últimas vueltas se escucha el griterío, le pude ganar a dos campeonas del mundo el lunes y uno dice no estoy tan mal", contó Naiara Sagasti, que ganó una medalla de bronce.

Entre codazos y gritos de aliento, Naiara Sagasti se colgó su primera medalla internacional (de bronce) nada más ni nada menos que en Rosario, su ciudad, ante su familia y su gente, en la pista que conoce desde siempre, en estos Juegos Suramericanos .

La rosarina se colgó el bronce el lunes pasado en la categoría 1000 metros sprint de patinaje en velocidad en estos Juegos Suramericanos, en el patinódromo municipal en el que durante años desarrolló su talento.

"El lunes gané mi primera medalla internacional y estaba muy contenta, es un gran logro para mí. Y acá se multiplica porque es mi casa, está mi familia, mis amigos, mis compañeros del club, mi entrenador y es muy fuerte", le confió Naiara a La Capital.

"Le gané a campeonas del mundo", dijo la rosarina que ganó el bronce

"En las últimas vueltas se escucha el griterío, le pude ganar a dos campeonas del mundo el lunes y uno dice no estoy tan mal. Es un proceso que cuesta un montón. Yo me fui a entrenar a Colombia, que es la cuna del patinaje. Espero mantener el nivel. Pude festejar, la gente me pidió fotos y con la familia también celebré. Esta medalla y el capibara quedarán guardados para siempre", dijo con una amplia sonrisa.

En tanto, este miércoles, Naiara terminó en el 5° puesto de la final femenina de 10.000 metros por eliminación, donde batalló hasta las últimas vueltas, pero quedó relegada por una disputa con otra competidora eliminada.

Más allá de no haber logrado otra medalla, Sagasti recibió el fuerte aplauso del público rosarino, que le reconoció el esfuerzo y la ovacionó.

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Naiara Sagasti y un quinto puesto luchado

"Tuve dos carreras exigentes para llegar al quinto puesto. Hoy no fue tan duro, la ayer fue muy dura por el calor. La pista está muy nueva, entonces el piso cambia. Hoy me sentía bien. Me tenía fe y hay situaciones de carrera que pasan como hoy donde hubo muchas trabas. Y quedé quinta", contó la rosarina.

"Por ser local el primer día estaba muy nerviosa y tenía pulsaciones muy altas. No sé si sentía la presión o no. Siempre la primera carrera me pongo muy tensa. Decían Argentina y la gente gritaba muy fuerte. En la clasificación estaba muy nerviosa, y en la final no tanto, pero se sentía el gran marco", indicó Naiara.

Naiara salió de la pista con la cabeza en alto y la seguridad de haberlo dado todo, por lo que mostró su alegría de haber competido una vez más entre las mejores del país y del mundo.

"Conozco la pista desde cuando no tenía tribunas, la arreglaron toda para este evento, hicieron todo nuevo y cambió un montón. La pista está linda, se terminó sobre la hora, pero la estructura, sus rectas y curvas son iguales y había que adaptarse al piso", concluyó.