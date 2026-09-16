Alumnos de la escuela técnica Nº 468 reparan y reciclan notebooks y PC sin costo de mano de obra

El novedoso proyecto forma parte de las prácticas profesionalizantes que realizan alumnos de 6º año de la ex Técnica 6. Cómo es el proceso

Alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº468 (ex Técnica 6) llevan a cabo una iniciativa novedosa y que cierra por todos lados en estos tiempos que corren: reparan y reciclan notebooks o PC en desuso o con fallas, sin costo de mano de obra.

La iniciativa surgió en el marco de las prácticas profesionalizantes que llevan a cabo con vistas a una salida laboral concreta y posible. Una muestra más de que la educación técnica es capaz de ofrecer un futuro posible y una salida laboral para muchos pibes y pibas de Rosario.

El profesor de la asignatura, Martín Luraschi, explicó que la idea es una puesta en marcha de un plan de renovación y modernización de todo el establecimiento educativo ubicado en 1º de Mayo 1059 que planea la dirección del mismo.

En este caso, involucra a quienes cursan el último año del ciclo superior y eligieron la orientación de "Técnico en informática personal y profesional" , dentro de las otras propuestas que ofrece la escuela técnica ubicada en el corazón de barrio Martín.

A falta de pasantías que signifiquen un valor agregado para quienes están a un paso de enfrentarse al mundo laboral, Luraschi decidió lanzar la iniciativa abierta a la comunidad, a partir de la capacidad y aplomo de sus alumnos.

"La finalidad de la escuela es que los alumnos tengan una experiencia laboral concreta, pero lo cierto es que es muy difícil de conseguir. Entonces se nos ocurrió ofrecer un servicio técnico de reparación, reciclado o mantenimiento de hardware", comentó Luraschi en contacto con La Capital.

En ese marco, agregó: "La idea es que les pueda servir a nuestros alumnos de los primeros años en lo que es la parte de gaming o actividades lúdicas o cualquier persona tenga una máquina en desuso o con fallas. Lo cierto es que el año que viene probablemente tengan que salir a buscar trabajo y esto les puede servir".

Cómo es el proceso

El profe explicó que la reparación se formaliza con un ticket, mientas los alumnos realizan una planilla de seguimiento en lo que respecta al proceso de reparación, mantenimiento o reciclado.

A partir de allí se evalúa un presupuesto en el transcurso de las 72 horas. "Lo único que se cobrará serán materiales, en caso de ser necesarios, pero aclaró la mano de obra es sin cargo", reiteró.

"Los más capacitados verifican el trabajo para que el día de mañana arranquen reparando PC o notebooks, pero sinceramente hay chicos que tiene una capacidad enorme y podrían trabajar en cualquier lado por su conocimiento técnico avanzado", aseguró.

La propuesta involucra a un grupo numeroso de 54 alumnos quienes, en su mayoría, se engancha de alguna u otra forma para aprender a reparar hardware.

"De alguna forma u otra todos los involucran en algún proceso. Y el que no, le solicitamos que cumplan las horas correspondientes con la acreditación de ciertas certificaciones gratuitas tales como proveedores de networking, seguridad informática y redes, que el día de mañana sirven en el mundo laboral", explicó.

La idea es que el proyecto tenga continuidad en lo que resta para finalizar el ciclo lectivo y proyectarlo para los alumnos del sexto año del 2027.

El servicio técnico ofrece diagnóstico de hardware, problemas de software y sistema operativo, eliminación de malware o virus y mejoras en el rendimiento, entre otras tareas específicas.

Por lo pronto, los interesados se pueden acercar a la escuela técnica de lunes a viernes, de 14 a 17, o mediante el escaneo de un código QR, que figura en el flyer aquí abajo para completar un formulario y coordinar entre con el docente.