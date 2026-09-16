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Fórmula 1: la FIA confirmó el calendario 2027 con cambios de circuitos y récord de carreras sprint

El cronograma incluye 24 Grandes Premios. Bahréin abre el campeonato en marzo y Abu Dhabi vuelve a cerrar el año en diciembre

16 de septiembre 2026 · 09:13hs
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La Fórmula 1 vuelve a abrir las puertas para correr en Portugal y Turquía

La Fórmula 1 vuelve a abrir las puertas para correr en Portugal y Turquía

La Fórmula 1 ya tiene calendario para la temporada 2027. La FIA confirmó las 24 fechas del próximo campeonato, que comenzará en marzo con el Gran Premio de Bahréin y terminará en diciembre en Abu Dhabi.

El Mundial mantendrá las 24 carreras, pero incorporará una novedad significativa: 10 Grandes Premios tendrán formato Sprint, la cifra más alta desde que la categoría incorporó este sistema en 2021.

La prueba corta que más llamó la atención es la de Mónaco, donde nunca se había disputado. La cita en el principado es el 6 de junio y marcará una incorporación particular para un circuito urbano que históricamente ofrece pocas oportunidades de sobrepaso.

La temporada 2027 también tendrá dos regresos. Portugal volverá a recibir a la Fórmula 1 en junio, con el circuito de Portimão como escenario.

La competencia portuguesa se disputará entre el 18 y el 20 de junio, después del Gran Premio de Mónaco. Portimão ya recibió a la categoría en 2020 y 2021.

Turquía, por su parte, regresará en octubre. El circuito de Estambul será sede del Gran Premio el 3 de octubre, entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur.

Otra de las novedades serán las ausencias de Zandvoort en Países Bajos y de Barcelona, que no tendrá Gran Premio en 2027 por primera vez desde 1990.

La sede española entrará en un sistema de rotación y volverá al calendario en 2028. En su lugar, Madrid tendrá el Gran Premio de España el 12 de septiembre, una semana después del Gran Premio de Italia en Monza.

La carrera madrileña formará parte de una seguidilla que continuará con Azerbaiyán, Turquía y Singapur.

Cuándo empieza la temporada 2027 de Fórmula 1

El campeonato comenzará el 14 de marzo en Bahréin. El circuito de Sakhir también será sede de los únicos ensayos de pretemporada previstos para 2027, entre el 24 y el 27 de febrero.

La primera parte del calendario continuará con Arabia Saudita y luego viajará a Australia. Después llegarán Japón y China, antes de las carreras de Miami y Canadá.

La actividad europea comenzará con Mónaco y seguirá con Portugal, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y Hungría.

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El calendario 2027 contempla un receso de verano europeo más extenso que el de las últimas temporadas.

El Gran Premio de Hungría, previsto para el 1 de agosto, marcará el cierre de la primera parte del campeonato. La Fórmula 1 volverá a competir recién el 5 de septiembre con el Gran Premio de Italia, en Monza.

>> Leer más: La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

Después de Italia y España, el campeonato continuará con Azerbaiyán, Turquía y Singapur.

La Fórmula 1 afrontará otro tramo intenso en América con las carreras de Austin, Ciudad de México y San Pablo. Además, el Gran Premio de Las Vegas tendrá una fecha independiente antes del cierre del campeonato.

Las últimas dos carreras serán Qatar y Abu Dhabi, las cuales tendrán formato Sprint.

Calendario completo de la Fórmula 1 2027

  • Gran Premio de Bahréin: 12 al 14 de marzo
  • Gran Premio de Arabia Saudita: 19 al 21 de marzo
  • Gran Premio de Australia: 2 al 4 de abril
  • Gran Premio de Japón: 9 al 11 de abril
  • Gran Premio de China: 16 al 18 de abril
  • Gran Premio de Miami: 30 de abril al 2 de mayo
  • Gran Premio de Canadá: 21 al 23 de mayo
  • Gran Premio de Mónaco: 4 al 6 de junio
  • Gran Premio de Portugal: 18 al 20 de junio
  • Gran Premio de Gran Bretaña: 2 al 4 de julio
  • Gran Premio de Austria: 9 al 11 de julio
  • Gran Premio de Bélgica: 23 al 25 de julio
  • Gran Premio de Hungría: 30 de julio al 1 de agosto
  • Gran Premio de Italia: 3 al 5 de septiembre
  • Gran Premio de España: 10 al 12 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre
  • Gran Premio de Turquía: 1 al 3 de octubre *
  • Gran Premio de Singapur: 8 al 10 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos: 22 al 24 de octubre
  • Gran Premio de Ciudad de México: 29 al 31 de octubre
  • Gran Premio de San Pablo: 5 al 7 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: 18 al 20 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: 3 a 5 de diciembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: 10 al 12 de diciembre

*Sujeto a la homologación del circuito por parte de la FIA

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