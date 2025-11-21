La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió el uso de tres lotes de medicamentos: qué productos están afectados

La medida busca proteger la salud pública ante las irregularidades detectadas en el proceso productivo del laboratorio DRAWER S.A.

21 de noviembre 2025 · 09:24hs
Imagen ilustrativa: Diclofenac Drawer / Diclofenac Sódico 75 mg/3 ml

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición inmediata de uso, comercialización y distribución de tres lotes de medicamentos elaborados por la firma DRAWER S.A. Las medidas se adoptaron tras detectarse deficiencias críticas durante una inspección en la planta fabricante.

En paralelo, la ANMAT ordenó la inmovilización de 139 lotes adicionales en carácter preventivo. Estos productos no deben ser utilizados por instituciones de salud hasta que se definan las medidas regulatorias finales y concluyan las investigaciones en curso.

Qué productos fueron prohibidos por Anmat

La Anmat ordenó el retiro del mercado y el recupero obligatorio de los siguientes lotes:

  • Diclofenac Drawer / Diclofenac Sódico (como Diclofenac Epolamina): 75 mg/3 ml, solución inyectable

  • Vancomicina Drawer / Vancomicina (como Clorhidrato): 1000 mg, polvo para inyectable

  • Ampicilina Sulbactam Drawer / Ampicilina + Sulbactam: Polvo para inyectable

Inhiben preventivamente las actividades de la firma Drawer S.A.

Además de las sanciones sobre los productos, la Anmat dispuso la inhibición preventiva de todas las actividades productivas de la empresa Drawer S.A.

La decisión surge de una inspección que detectó deficiencias clasificadas como CRÍTICAS y MAYORES, vinculadas a posibles riesgos en la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos elaborados.

Como consecuencia, la firma no podrá elaborar, comercializar ni realizar controles de calidad y solo podrá retomar sus actividades cuando regularice todas las deficiencias y reciba la correspondiente Carta de Cierre.

