Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

El chofer declaró que levantó a los pasajeros en San Lorenzo, pero como sospechó de ellos le hizo señas a un patrullero. Tenían un revólver 38 y dos puñales.

12 de noviembre 2025 · 08:30hs
El chofer de Uber levantó a los pasajeros en San Lorenzo. La Policía detuvo a dos hombres y a una mujer. Tenían un arma de fuego y cuchillos

Foto: La Capital / Archivo.

El chofer de Uber levantó a los pasajeros en San Lorenzo. La Policía detuvo a dos hombres y a una mujer. Tenían un arma de fuego y cuchillos

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años fueron detenidos al ser detectados a bordo de un automóvil, cuyo chofer trabajaba con la aplicación Uber, con un revólver y un par de cuchillos. El procedimiento se realizó alrededor de las 22.456, en Santa Fe al 7300, en la zona oeste de Rosario.

Todo sucedió cuando agentes del Comando Radioeléctrico realizaban un patrullaje por esa zona y se encontraron con un automovilista que les hizo señas de luces para que se acercaran. Cuando los policías se aproximaron comprobaron que había otras tres personas en el interior del automóvil.

Según las fuentes, el hombre que estaba a cargo del volante declaró que trabajaba con la aplicación de viajes Uber, que había levantado a tres pasajeros en la localidad de San Lorenzo y que al llegar a ese sector del oeste Rosario percibió actitudes sospechosas de los clientes. Por eso, cuando se cruzó con un móvil policial, hizo señas de luces para que la policía identificara a los jóvenes.

Qué llevaban los pasajeros de Uber

Los voceros indicaron que de la requisa a esas personas se encontraron dos cuchillos y un revólver calibre 38 con varias municiones. Las personas implicadas en este caso de portación ilegal de armas fueron identificadas como Eduardo G., de 19 años; Claudio S, de 18, y Nahiara R., de 18 años. Además de las armas, la Policía les incautó tres teléfonos celulares.

