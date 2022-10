Thelma Fardin se desahogó luego de la declaración de Juan Darthés en el juicio por abuso sexual

Pasado el mediodía, la actriz llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Uferm), en la ciudad de Buenos Aires, donde presenció a distancia la declaración de Darthés. Estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval y Carla Junqueira y varias integrantes del colectivo Actrices Argentinas,

Al cabo de la declaración del actor, Fardin dijo: “Estoy con expectativa de que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos, Dhartés hizo mucho para no llegar hasta acá y esperamos que se siente jurisprudencia no solo por mi caso, sino por todos, en una Justicia que revictimiza. Después de cuatro años de que se escapara, que litigáramos en el país que él eligió, acá estamos y esperamos que la Justicia le de una respuesta a todas las personas que se atrevieron a hablar”.

Embed

Asimismo, afirmó que "pesó mucho durante todos estos años sobre mis espaldas. Y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas: decir que mentimos, que lo hacemos porque nos divierte estar en esta situación. Sin dudas es una lucha desigual, es muy fuerte el poder al que nos estamos enfrentando".

"Si yo no tuviera todo este apoyo no sé cómo hubiera llegado hasta acá", comentó la intérprete, y añadió que, si ella tuvo "tantas trabas en el camino, qué queda para quienes no tienen todas estas herramientas".

>> Leer más: Darthés declaró ante la justicia de Brasil por la supuesta violación de Telma Fardín

"La sensación es estar peleando con escarbadientes frente a un poder que se cierra, que se protegen entre ellos porque saben el oleaje que se viene cuando una habla", reflexionó Fardin, y siguió: "Hay que esperar que la Justicia hable. Recorrimos el camino de la Justicia, con lo agotador que es, pese a quienes dicen que somos un montón de locas".

Consultada sobre cómo lleva las dificultades que debió atravesar a lo largo del juicio, Fardin explicó que llega "cansada pero fuerte porque tengo la responsabilidad de hacerlo por la cantidad de casos que se ven reflejados en esta historia".

Qué declaró Juan Darthés en el juicio por abuso sexual

A lo largo de poco menos de dos horas, Darthés cumplió su declaración en el juicio que se le sigue por la denuncia de abuso sexual que le radicó Thelma Fardin. Según el abogado de la actriz, Martín Arias Duval: “Darthés no respondió las preguntas de la Fiscalía ni de los abogados brasileños de Thelma”.

Si bien aclaró que no podía reproducir las declaraciones del actor porque hay una orden judicial secreta que se lo impide, el abogado dijo que Darthés negó los hechos por los que se lo acusa: “No reconoció nada y en mi impresión, no le creí nada”, dijo.

darthes.png

Horas antes de la declaración de Juan Darthés, su abogado Fernando Burlando contó detalles de cómo sería la primera declaración de su defendido, a cuatro años de la denuncia de la actriz en Nicaragua por abuso sexual. La audiencia ante el Tribunal de Justicia Federal de Brasil fue este jueves en horas del mediodía.

El letrado expresó que Darthés “tiene la idea de contar todo lo que sucedió y hacer un pequeño análisis de lo que pasó durante las audiencias”. “Yo creo que Juan no vuelve más a la Argentina. El fallo de Brasil tendría que ser un fallo que le renueve las esperanzas, la vida, y que le aporte claridad a su futuro”, reconoció Burlando en Radio La Red.