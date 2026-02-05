Tarjeta Alimentar de Ansés: cuánto se cobrará en febrero y cómo mantener el beneficio

Desde la entidad recomiendan al usuario mantener actualizados su datos para ser considerado válido. Los montos y cómo se accede, en esta nota

Los montos van desde los $52.000 hasta los $108.000, según la categoría

La Tarjeta Alimentar es una de las prestaciones fundamentales de Anses ya que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria . Se trata de un beneficio que se acredita de manera automática en las cuentas de los usuarios correspondientes cada mes.

Con el cronograma de pagos para febrero en marcha, la institución estableció el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, la Prestación Alimentaria no tendrá incrementos durante este mes y se mantendrá en el mismo valor que el de enero.

La Tarjeta Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional y está destinado a la compra de alimentos por parte de los sectores más vulnerables. Para acceder al beneficio es necesario estar inscripto en el programa de Asignación Universal por Hijo (AUH) o en la Asignación por Embarazo.

Para mantenerlo, es fundamental contar con los datos personales, familiares y de contacto actualizados en la base de ANSES, ya que la falta de actualización puede derivar en la suspensión del pago.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

Los requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar son varios. Esta le corresponde a:

Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad

Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Cuánto se paga de Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar se deposita en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación. Siempre y cuando el usuario mantenga sus datos actualizados, el pago se deposita de forma automática.

Los montos son los siguientes:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo se accede a la Tarjeta Alimentar

El cobro del bono es automático para aquellas personas ya inscriptas en los programas del gobierno detallados anteriormente. No se necesita realizar ningún trámite. La prestación alimentaria se deposita en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación.

Por eso es importante mantener los datos personales, familiares y de contacto actualizados en Anses. Para consultarlos o modificarlos, se puede ingresar a la página web oficial del organismo y en la sección “Mi Anses” seleccionar “Información personal”. Para ingresar a “Mi anses” se le pedirá al usuario su CUIL y su Clave de la Seguridad Social.

Para consultar la fecha de cobro se puede visitar el calendario de pagos que figura en la página web oficial de Anses, o bien ingresando en “Mi Anses”, en la sección Hijos > Mis Asignaciones con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cómo actualizar los datos de Ansés para mantener la Tarjeta Alimentar

El trámite para actualizar los datos de Ansés es sencillo y puede realizarse de manera online. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

En primer lugar, ingresar a “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a “Información Personal” y luego a “Domicilio y datos de contacto” para verificar la información.

En la aplicación móvil, ingresar a “Modificar datos”.

Si los datos son correctos, no hará falta realizar la gestión, pero si los datos no se encuentran actualizados, el usuario puede solicitar el cambio iniciando una Atención Virtual con CUIL y Clave. Allí se debe seleccionar la opción “Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar” y presentar la documentación electrónica.

El trámite también se puede llevar a cabo de forma presencial en las oficinas de Ansés sin turno previo. Se debe presentar DNI y partida de nacimiento de los hijos. En casos de adopción, se deben presentar los documentos rectificados correspondientes y la sentencia judicial.