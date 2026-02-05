La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió distintas marcas de cosméticos y perfumes

La medida implicó el retiro de los productos de cinco empresas del mercado. La razón fue la falta o falsificación de registros sanitarios

5 de febrero 2026 · 10:41hs
Anmat advirtió que las compañías no habían inscripto sus productos de manera efectiva ante su administración

Anmat advirtió que las compañías no habían inscripto sus productos de manera efectiva ante su administración

Los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) siguen recorriendo el mercado chequeando que los productos comerciados se adapten a la normativa vigente. Recientemente, el rubro en el que se puso la lupa fue el de cosmética e higiene. Y en ese marco, el organismo acaba de prohibir a diversas empresas del sector.

Las sanciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, a través de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026. Más allá de las particularidades de cada caso, el incumplimiento general que las agrupa es la falta de registros sanitarios. Esta inscripción es clave en tanto permite al organismo conocer las condiciones de elaboración e ingredientes utilizados en cada producto.

Sin estos datos, Anmat no puede garantizar que las condiciones higiénico sanitarias de producción hayan sido las adecuadas, ni que los ingredientes y fórmulas empleadas se encuentren permitidos por la normativa vigente. Por este motivo, se definió la prohibición de los productos en todo el territorio nacional.

>>Leer más: Anmat prohibió productos cosméticos para niños de marcas reconocidas

Marca “Shine Hair”

Una de las marcas sancionadas es conocida como “Shine Hair”. En este caso, Anmat decidió la prohibición de la comercialización de los productos que contengan: biotina, las células madres vegetales, la crema ácida extra hidratación, el nutriplex hialurónico, la keratina líquida, el botox + biotina, el shampoo extra ácido, el shampoo “equishine” de argán y el acondicionador extra ácido de esta marca.

Tal como indicó el organismo, la decisión fue tomada tras detectar que ninguno de esos productos se comercializaba con inscripción sanitaria. Aunque los cosméticos sí presentaban un rotulado con información, estos datos no se correspondían con la base de datos de Anmat.

Además, las autoridades alertaron por la posibilidad de que los productos contuvieran formol en su receta. Esta sustancia no está permitida en el país por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

Marca “Multilooks”

Otra de las marcas en cuestión fue “Multilooks”, la cual comercializaba productos para el cuidado y tratamiento capilar sin inscripción en el registro nacional de cosméticos. De hecho, el llamado “Shampoo Plex Premium” de la marca presentaba datos de rotulado engañosos, en tanto declaraba como fabricante a un laboratorio dado de baja hace años.

Marca “Zentidos”

La marca “Zentidos” fue sancionada por sus perfumes artesanales y de autor, comercializados fundamentalmente a través de redes sociales y portales de venta en línea. Estos productos creados en la firma no estaban inscriptos ante la administración por lo que no ofrecían los datos identificatorios correspondientes tales como su lugar de origen o la fecha de vencimiento de sus ingredientes.

Sin la inscripción obligatoria, los perfumes fueron considerados productos ilegítimos y Anmat no puede permitir que se comercialicen libremente, en tanto estaría exponiendo a la población a posibles riesgos derivados de su uso.

>>Leer más: Anmat prohibió la venta de más productos para el cabello y un spray medicinal

Química “C. E. A.” y Química “El Regreso S. R. L.”

También las químicas “C. E. A.” y “El Regreso S. R. L.” presentaron irregularidades en sus registros y Anmat no las pasó por alto. En cuanto a la primera, el organismo detectó que no contaba con una inscripción formal ante el organismo. La segunda fue sancionada por comercializar un jabón líquido higienizante marca “Plus”, sin contar con habilitación para su producción.

Así, las autoridades ordenaron la baja de todas las publicaciones en internet que ofrecían el producto sanitizante.

Noticias relacionadas
Los productos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente

Anmat prohibió la venta de más productos para el cabello y un spray medicinal

Los productos se comercializaban sin inscripción sanitaria ante Anmat y con datos falsos en sus rotulados

Anmat prohibió un alcohol sanitizante y más productos para el cabello

La Anmat prohibió el uso y coemricalziación de una reconocida pomada

Anmat prohibió una reconocida pomada mentolada por ser un riesgo para la salud

Anmat prohibió una serie de productos cosméticos por falta de registros

Anmat prohibió productos cosméticos de tres marcas

Ver comentarios

Las más leídas

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Lo último

Las insólitas acusaciones contra Morena Beltrán por su relación con Lucas Blondel: qué pasó

Las insólitas acusaciones contra Morena Beltrán por su relación con Lucas Blondel: qué pasó

Agenda de teatro en Rosario: funciones en playas, terrazas y salas

Agenda de teatro en Rosario: funciones en playas, terrazas y salas

Tras idas y vueltas, Tottenham definió el futuro de Veliz en Central

Tras idas y vueltas, Tottenham definió el futuro de Veliz en Central

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Hasta este viernes los profesores definen una acción para manifestarse contra la reforma laboral y reclamar que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz
La Ciudad

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Ovación
Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Juegos Olímpicos de Invierno Italia 2026: fechas, sedes y todos los deportes

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Cuánto cobra Colapinto en la Fórmula 1 y las multimillonarias cifras que reciben sus rivales

Ever Banega y su vuelta al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Ever Banega y su vuelta al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Policiales
Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Cayó un sospechoso a casi dos meses del violento robo a una joyería de barrio Belgrano

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

La Ciudad
Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30% en Ingresos Brutos con el pago de la luz

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Hay dos proyectos para eliminar a los cuidacoches, pero no se debaten

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra
Política

Marcelo Sain fue a tribunales y denunció una causa política en su contra

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro cruzó a Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece
Policiales

Misterio entre Chaco y Santa Fe: dos extranjeros y una avioneta que no aparece

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad
Política

El gobierno quiere que la semana próxima se apruebe la baja en la imputabilidad

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que se ofrecen en redes sociales