Anmat prohibió distintas marcas de cosméticos y perfumes

La medida implicó el retiro de los productos de cinco empresas del mercado. La razón fue la falta o falsificación de registros sanitarios

Anmat advirtió que las compañías no habían inscripto sus productos de manera efectiva ante su administración

Los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) siguen recorriendo el mercado chequeando que los productos comerciados se adapten a la normativa vigente. Recientemente, el rubro en el que se puso la lupa fue el de cosmética e higiene. Y en ese marco, el organismo acaba de prohibir a diversas empresas del sector.

Las sanciones fueron publicadas en el Boletín Oficial , a través de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026. Más allá de las particularidades de cada caso, el incumplimiento general que las agrupa es la falta de registros sanitarios. Esta inscripción es clave en tanto permite al organismo conocer las condiciones de elaboración e ingredientes utilizados en cada producto.

Sin estos datos, Anmat no puede garantizar que las condiciones higiénico sanitarias de producción hayan sido las adecuadas , ni que los ingredientes y fórmulas empleadas se encuentren permitidos por la normativa vigente. Por este motivo, se definió la prohibición de los productos en todo el territorio nacional.

Marca “Shine Hair”

Una de las marcas sancionadas es conocida como “Shine Hair”. En este caso, Anmat decidió la prohibición de la comercialización de los productos que contengan: biotina, las células madres vegetales, la crema ácida extra hidratación, el nutriplex hialurónico, la keratina líquida, el botox + biotina, el shampoo extra ácido, el shampoo “equishine” de argán y el acondicionador extra ácido de esta marca.

Tal como indicó el organismo, la decisión fue tomada tras detectar que ninguno de esos productos se comercializaba con inscripción sanitaria. Aunque los cosméticos sí presentaban un rotulado con información, estos datos no se correspondían con la base de datos de Anmat.

Además, las autoridades alertaron por la posibilidad de que los productos contuvieran formol en su receta. Esta sustancia no está permitida en el país por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

Marca “Multilooks”

Otra de las marcas en cuestión fue “Multilooks”, la cual comercializaba productos para el cuidado y tratamiento capilar sin inscripción en el registro nacional de cosméticos. De hecho, el llamado “Shampoo Plex Premium” de la marca presentaba datos de rotulado engañosos, en tanto declaraba como fabricante a un laboratorio dado de baja hace años.

Marca “Zentidos”

La marca “Zentidos” fue sancionada por sus perfumes artesanales y de autor, comercializados fundamentalmente a través de redes sociales y portales de venta en línea. Estos productos creados en la firma no estaban inscriptos ante la administración por lo que no ofrecían los datos identificatorios correspondientes tales como su lugar de origen o la fecha de vencimiento de sus ingredientes.

Sin la inscripción obligatoria, los perfumes fueron considerados productos ilegítimos y Anmat no puede permitir que se comercialicen libremente, en tanto estaría exponiendo a la población a posibles riesgos derivados de su uso.

Química “C. E. A.” y Química “El Regreso S. R. L.”

También las químicas “C. E. A.” y “El Regreso S. R. L.” presentaron irregularidades en sus registros y Anmat no las pasó por alto. En cuanto a la primera, el organismo detectó que no contaba con una inscripción formal ante el organismo. La segunda fue sancionada por comercializar un jabón líquido higienizante marca “Plus”, sin contar con habilitación para su producción.

Así, las autoridades ordenaron la baja de todas las publicaciones en internet que ofrecían el producto sanitizante.