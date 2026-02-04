Ansés: cómo verificar el historial de aportes y cómo reclamar si faltan datos

A través de simples pasos, los trabajadores pueden corroborar su historia laboral en Ansés, una información vital al momento de solicitar la jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cuenta con la información propia de los usuarios dentro del sistema. En este sentido, el organismo recomienda que los trabajadores corroboren sus datos personales frecuentemente y los mantengan al día . Para ello, se debe ingresar periódicamente la "Historia Laboral".

Esta sección es donde se registran los aportes realizados, un factor clave al momento de solicitar la jubilación. Ingresar al detalle de los aportes registrados es un trámite rápido y sencillo. Para informarse acerca de ellos, es posible consultar toda una serie de datos referidos a tu trayectoria como trabajador .

En esta sección el contribuyente podrá acceder a las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores, la información suministrada por las provincias transferidas a la Nación (en caso que corresponda) y los períodos registrados junto a las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. En este último, si no hay información de montos, probablemente el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.

Desde esa misma página es posible emitir una constancia de Historia Laboral , la cual requiere de la autenticación de un agente de Ansés. Asimismo, los trabajadores pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios , que es una resolución firmada por Anses con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

Cómo consultar la Historia Laboral y los aportes registrados en Anses

Acceder a los datos registrados consta de un simple procedimiento. En principio, la consulta se puede realizar en el sitio web oficial de Anses, al cual se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es posible, también, consultar los datos desde la aplicación Mi Anses. Por lo que en todo caso basta con contar con un dispositivo móvil, tablet o computadora para realizar la gestión.

Una vez dentro del sitio, es preciso ingresar en la sección "Trabajo" y luego en la opción "Consultar Historia Laboral". Desde allí es posible obtener información relevante acerca de todo lo que concierne al período laboral.

La Historia Laboral, por su parte, se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma del personal de Anses.

En caso de tener dudas al respecto, Anses ofrece un video explicativo con la información necesaria en su página web.

Cómo reclamar si faltan aportes en la Historia laboral

En caso de necesitar acreditar años que no figuran registrados en la Historia Laboral, es posible solicitar un Reconocimiento de servicios en Anses. Se trata de una resolución firmada por el organismo en la que se reconocen los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional, tanto los declarados por los empleadores como los realizados como trabajador independiente.

Este documento se puede solicitar en cualquier momento de la vida laboral, cuando se necesite presentar ante organismos provinciales o cajas previsionales los aportes realizados en el ámbito nacional o cuando se cuente con la documentación necesaria para demostrar períodos trabajados que no están registrados en Anses.

Para pedir el Reconocimiento de servicios es necesario contar con recibos de sueldo, certificación de servicios emitida por los empleadores y/o telegramas que se hayan enviado a lugares de trabajo que ya no estén activos, reclamando los aportes faltantes.

El trámite se realiza por internet. Se debe tener a mano una foto del DNI (frente y dorso) y la documentación para probar los períodos trabajados que no estén registrados en el historia laboral. Luego se necesita obtener la Clave de Seguridad Social (en caso de no tenerla, se puede crear directamente desde la página de Anses). Por último, es necesario ingresar en Atención Virtual con la clave y elegir la opción "Solicitar Reconocimiento de Servicios" para comenzar el trámite.

Por otro lado, también se puede realizar el trámite en las oficinas de Anses solicitando un turno previamente. A la cita se debe llevar la documentación detallada anteriormente.