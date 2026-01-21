Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

Las medidas son para tener cuenta los cuidados y reducir el riesgo, teniendo cuidado con lo que se come y bebe durante el viaje a Brasil

El Ministerio de Salud de Santa Fe brindó recomendaciones para aquellas personas que viajen a Brasil ante una alerta sanitaria por brote de gastroenteritis en Florianópolis y playas del sur, publicado por el país vecino.

En este sentido, si una persona viaja a Brasil, hay que tener en cuenta que algunas playas pueden estar contaminadas con bacterias y virus que aumentan el riesgo de gastroenterocolitis.

Asimismo, es necesario revisar los mapas oficiales de balneabilidad. La calidad del agua cambia semana a semana, y puede afectar a la salud durante el viaje. La información se puede consultar en este link: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ .

Lo cierto es que se reportaron 10.649 de estos episodios en Santa Catarina en lo que va del año, según el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, que utiliza el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) .

Prevención de la gastroenteritis o diarrea del viajero

Para reducir el riesgo hay que tener cuidado con lo que se come y bebe durante el viaje

1. Mantener buena higiene personal, lavarse las manos frecuentemente, antes de preparar alimentos y comer, y especialmente después de ir al baño, y/o cambiar pañales

2. Siempre utilizar agua segura (preferiblemente mineral) para beber y para el cepillado de los dientes, y evitar tragar agua de la ducha.

3. Consumir comida bien cocida, no elegir alimentos crudos Siempre comprar comida en lugares habilitados Evite comer en puestos callejeros o comprar a vendedores ambulantes

4. No ingerir frutas y verduras cuando no pueda garantizarse el lavado o no puedan ser peladas o cocidas.

5. Consumir bebidas embotelladas y evitar jugos y refrescos de la playa o de vendedores ambulantes

6. No consumir hielo en las bebidas, salvo que se tenga certeza de haber sido preparado con agua segura

7. Al llevar comida a la playa, cuidar la higiene y mantenerla debidamente refrigerada

8. No ir a lugares no aptos para bañarse.

9. Llevar seguro médico.

Qué es la Diarrea del viajero

La diarrea del viajero es un trastorno que causa deposiciones líquidas, dolor abdominal y, a veces, vómitos. Se produce por comer alimentos, bebidas o agua contaminados.

En general se pasa en la primera semana de viaje, si bien se puede producir en cualquier momento, e incluso al regresar, afortunadamente, no suele ser grave en la mayoría de las personas.

Ante los primeros síntomas

• Descansar mucho en un lugar fresco

• Hidratarse.

• Tomar líquido en cantidades pequeñas cada 10 minutos e ir aumentando cantidad según tolerancia (agua mineral y bebidas que contengan sales)

• No consumir sólidos durante las primeras 4-6 horas; pasado este tiempo y luego de tolerar los líquidos, se puede ofrecer comida en pequeñas cantidades

• Por cada deposición que se tenga, reponer con un vaso de líquido.

• Los niños alimentados con leche materna exclusivamente deberán mantener la lactancia materna, fraccionando las tomas.

• Los que tengan alimentación con leche infantil mantener la leche habitual, sin diluir la concentración del preparado, fraccionando las tomas.

• En términos generales, no se requiere ningún medicamento porque la gastroenteritis se suele curar de forma espontánea.

• Siempre consulte al médico

Signos de gravedad

• Vómitos frecuentes que no ceden

• Deposiciones muy abundantes en 24 horas

• Deposiciones líquidas con sangre

• Sentir mareo o sensación de desmayo.

• Dolor abdominal continuo e intenso.

• Fiebre muy alta que no baja con antitérmicos

• Tiene señales de deshidratación, tales como boca seca, pocas lágrimas y muy poca orina.