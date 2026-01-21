La Capital | Información General | Brasil

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

Las medidas son para tener cuenta los cuidados y reducir el riesgo, teniendo cuidado con lo que se come y bebe durante el viaje a Brasil

21 de enero 2026 · 22:23hs
Brasil.  Recomiendan extremar precauciones en la temporada alta

Brasil.  Recomiendan extremar precauciones en la temporada alta

El Ministerio de Salud de Santa Fe brindó recomendaciones para aquellas personas que viajen a Brasil ante una alerta sanitaria por brote de gastroenteritis en Florianópolis y playas del sur, publicado por el país vecino.

En este sentido, si una persona viaja a Brasil, hay que tener en cuenta que algunas playas pueden estar contaminadas con bacterias y virus que aumentan el riesgo de gastroenterocolitis.

Asimismo, es necesario revisar los mapas oficiales de balneabilidad. La calidad del agua cambia semana a semana, y puede afectar a la salud durante el viaje. La información se puede consultar en este link: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/.

Lo cierto es que se reportaron 10.649 de estos episodios en Santa Catarina en lo que va del año, según el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, que utiliza el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA).

Prevención de la gastroenteritis o diarrea del viajero

Para reducir el riesgo hay que tener cuidado con lo que se come y bebe durante el viaje

1. Mantener buena higiene personal, lavarse las manos frecuentemente, antes de preparar alimentos y comer, y especialmente después de ir al baño, y/o cambiar pañales

2. Siempre utilizar agua segura (preferiblemente mineral) para beber y para el cepillado de los dientes, y evitar tragar agua de la ducha.

3. Consumir comida bien cocida, no elegir alimentos crudos Siempre comprar comida en lugares habilitados Evite comer en puestos callejeros o comprar a vendedores ambulantes

4. No ingerir frutas y verduras cuando no pueda garantizarse el lavado o no puedan ser peladas o cocidas.

5. Consumir bebidas embotelladas y evitar jugos y refrescos de la playa o de vendedores ambulantes

6. No consumir hielo en las bebidas, salvo que se tenga certeza de haber sido preparado con agua segura

7. Al llevar comida a la playa, cuidar la higiene y mantenerla debidamente refrigerada

8. No ir a lugares no aptos para bañarse.

9. Llevar seguro médico.

Qué es la Diarrea del viajero

La diarrea del viajero es un trastorno que causa deposiciones líquidas, dolor abdominal y, a veces, vómitos. Se produce por comer alimentos, bebidas o agua contaminados.

>> Leer más: Guía para disfrutar Santa Catarina: playas, naturaleza y verano a pocas horas de Rosario

En general se pasa en la primera semana de viaje, si bien se puede producir en cualquier momento, e incluso al regresar, afortunadamente, no suele ser grave en la mayoría de las personas.

Ante los primeros síntomas

• Descansar mucho en un lugar fresco

• Hidratarse.

• Tomar líquido en cantidades pequeñas cada 10 minutos e ir aumentando cantidad según tolerancia (agua mineral y bebidas que contengan sales)

• No consumir sólidos durante las primeras 4-6 horas; pasado este tiempo y luego de tolerar los líquidos, se puede ofrecer comida en pequeñas cantidades

• Por cada deposición que se tenga, reponer con un vaso de líquido.

• Los niños alimentados con leche materna exclusivamente deberán mantener la lactancia materna, fraccionando las tomas.

• Los que tengan alimentación con leche infantil mantener la leche habitual, sin diluir la concentración del preparado, fraccionando las tomas.

• En términos generales, no se requiere ningún medicamento porque la gastroenteritis se suele curar de forma espontánea.

• Siempre consulte al médico

Signos de gravedad

• Vómitos frecuentes que no ceden

• Deposiciones muy abundantes en 24 horas

• Deposiciones líquidas con sangre

• Sentir mareo o sensación de desmayo.

• Dolor abdominal continuo e intenso.

• Fiebre muy alta que no baja con antitérmicos

• Tiene señales de deshidratación, tales como boca seca, pocas lágrimas y muy poca orina.

Noticias relacionadas
Me quieren matar aquí, aseguró la joven santiagueña

Habló el abogado de la turista argentina detenida en Brasil por gestos racistas: "La amenazaron"

Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Brasil se afianza como un destino elegido por miles de argentinos para viajar este verano.

Las playas de Brasil, un imán para los turistas argentinos

El Colo Ramírez entrena en Bella Vista mientras espera cerrar su regreso a Newells.

La otra carta del ataque de Newell's: qué pasará con el futuro del Colo Ramírez

Ver comentarios

Las más leídas

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Lo último

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en sus oficinas

Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en sus oficinas

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Un informe relevó aumentos de 59,1% en los alquileres de los monoambientes y del 43% y 51,3% para los de dos y tres ambientes

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora
La Ciudad

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Ovación
La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

Por Juan Iturrez
Ovacion

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Newells y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Ciudad
Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora
La Ciudad

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario