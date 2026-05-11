Hot Sale: el sitio web para comparar precios, promociones y ofertas

De cara a un período único lleno de oportunidades de compra, los consumidores evalúan alternativas a la hora de buscar sus productos de interés

Durante el Hot Sale habrá rebajas de hasta el 65% y se ofrecerán hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados

En un contexto de consumo moderado, el comercio electrónico vuelve a apostar a uno de sus principales eventos del año. Desde este lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Hot Sale , organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que contará con la participación de más de 800 marcas.

Desde sus inicios en 2014, el evento se consolida como una herramienta para dinamizar las ventas en un escenario donde los consumidores muestran mayor cautela y planificación al momento de comprar. Desde la organización, afirman que se ofrecerán más de 15.000 productos en megaofertas , con rebajas de hasta el 65% y hasta 24 cuotas sin interés en diversos productos seleccionados.

Reconocidas marcas de distintos rubros estarán presentes durante esta iniciativa. Entre las categorías, se destacan: Electro y Tecno, Turismo, Muebles, Hogar y Deco, Indumentaria y Calzado, Deportes y Fitness, Beneficios Financieros, Servicios y Varios, Supermercado y Bodegas, Salud y Belleza, Bebés y Niños, Motos y Autos. Durante esas jornadas, los consumidores podrán acceder a ofertas especiales disponibles únicamente a través de las tiendas online adheridas.

Una de las alternativas más elegidas por los consumidores es Precialo , un sitio web que implementa Inteligencia Artificial para una búsqueda eficiente que permite encontrar las mejores oportunidades del mercado.

En ese sentido, compara precios y elige la mejor opción de compra de un mismo producto para que se puedan tomar decisiones más informadas y prácticas entre tiendas.

Con más de 120.000 productos en el catálogo, cuenta con un historial de precios que permite descubrir las ofertas reales y evitar descuentos generados mediante aumentos previos al evento. También cuenta con un sistema de fluctuación de valores para cada producto, así se puede identificar cuándo conviene realizar la compra.

Inclusive, Precialo ofrece la opción de activar las notificaciones para mantener al tanto por correo electrónico cuando los productos en observación se encuentran más baratos.

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Promociones bancarias

Para esta época especial, diferentes bancos ofrecen métodos de financiación y descuentos. Uno de ellos es el Banco Nación, que hasta el 17 de mayo en la Tienda BNA+ ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés y reintegros del 20% para aquellos que cobren el sueldo en la entidad, con un tope de $15.000. Para el sector Turismo, BNA Viajes dará la posibilidad de acceder a nueve cuotas sin interés y devoluciones del 10%.

ICBC Argentina también extenderá sus promociones hasta el 17 de mayo en ICBC Mall. La entidad contará con 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 para pagos realizados con Modo o Mobile Banking. También habrá descuentos en gift cards y beneficios con puntos de ICBC Club.

Por último estará Modo, que tendrá beneficios en comercios adheridos y acuerdos con múltiples bancos entre el 11 y el 17 de mayo con reintegros del 20% y hasta 18 cuotas sin interés en compras para electro, hogar, turismo, farmacias, perfumerías e indumentaria.

Ofertas especiales en horarios claves

También se confirmó la presencia de la sección de MegaOfertas, donde habrá más de 15.000 productos con descuentos destacados. Además, el evento incluirá franjas horarias especiales con promociones limitadas en su página oficial.

Las denominadas MegaOfertas Bomba aparecerán todos los días a las 12 del mediodía y estarán disponibles durante una hora o hasta agotar stock. Por la noche, entre las 20 y las 22 horas, estarán las MegaOfertas Noche Bomba, con descuentos especiales del 20%.

Para la última jornada del evento, se suma el Mega BOOM, previsto para el miércoles 13 de mayo entre las 22 y la medianoche, una instancia especial con promociones de al menos el 50% de descuento.