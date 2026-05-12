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Agrupaciones opositoras piden suspensión provisoria para exdirigentes de Newell's

En un comunicado, seis agrupaciones Rojinegras apuntaron a siete exdirigentes y solicitaron una "urgente suspensión provisoria" como socios

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

12 de mayo 2026 · 12:25hs
Oficialismo y oposición en Newells se reunieron tiempo atrás para tratar de encontrar consensos en diferentes temas de la entidad. 

Club Newell's Old Boys

Oficialismo y oposición en Newell's se reunieron tiempo atrás para tratar de encontrar consensos en diferentes temas de la entidad. 

A horas de conocerse los números oficiales de lo que ha dejado la auditoría que mandó a realizar la actual dirigencia de Newell's sobre la situación económica que dejó la anterior comisiòn directiva Leprosa, un grupo de agrupaciones presentó un comunicado para que se suspenda provisoriamente a algunos de los exdirigentes Rojinegros.

El Movimiento Centenario, Agrupación Ñulista Los Viejos Muchachos, ADN, Movimiento 74, Nuevo Frente Rojinegro y el Movimiento Rojinegro Querido presentaron un "comunicado urgente" donde solicitaron a la actual dirigencia la suspensión provisoria de siete exdirigentes Leprosos.

"Atento al grave endeudamiento producido en la última gestión e irregularidades detectadas en el informe preliminar de la auditoría", reza el comienzo del comunicado, que agrega en el pedido de suspensión "como también inconsistencias y violaciones flagrantes del estatuto solicitamos en carácter de muy urgente la suspensión provisoria de su carácter de socios".

>>Leer más: Newell's: el informe de la anterior Comisión Fiscalizadora de cara a la asamblea

Esta medida, según cita la notificación, abarcan al expresidente Leproso, Ignacio Astore, la exsecretaria Sharon Romero, el extesorero Hernán Cardozo, el exprotesorero Román Milikota, el exprosecretario Juan Pablo Baiani, el exsecretario de actas Federico Ripani y el exvocal Gustavo Beretta.

Asamblea extraordinaria

Además, en la misiva se solicita convocar a una "asamblea extraordinaria" dentro de los próximos 90 días para que los socios tomen una decisión sobre la conducta desplegada por la anterior CD.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

En el mismo comunicado, se le pide al actual presidente Rojinegro, Ignacio Boero, y a su dirigencia se cite al resto de los miembros de la anterior dirigencia en un plazo de 72 horas hábiles para que aporten elementos de prueba, versión de los hechos, rendición de cuentas y cualquier elemento que permita la defensa de los intereses del club.

Por último, estas agrupaciones manifiestan que "no se avalará" la aprobación del balance de la CD anterior dado que sería legitimar la gestión presidida por Ignacio Astore y su dirigencia. Por su parte, aseguraron que se acompañará al presupuesto y cálculo de recursos del próximo año.

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