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Echaron a un perro de la Terminal de Ómnibus y el video viral derivó en una denuncia

El animal llevaba algunos días suelto en la estación Mariano Moreno. La Municipalidad pidió una sanción al vigilador que lo sacó

12 de mayo 2026 · 11:38hs
El perro fue trasladado a un hogar de tránsito este lunes a la noche.

Foto: Facebook/Dejando Huellas en Pérez.

El perro fue trasladado a un hogar de tránsito este lunes a la noche.

El Tribunal de Faltas de Rosario comenzó a investigar este lunes una denuncia de maltrato a un perro que tuvo alto impacto en redes sociales. Las autoridades abordaron el tema a partir del video viral de un vigilador que echó al animal de la Terminal de Ómnibus por la tarde.

La imagen del can negro se venía replicando desde el último domingo a través de distintos grupos y páginas de protectoras en redes sociales. Hasta entonces parecía un caso de abandono en la estación Mariano Moreno, ya que estaba suelto y no tenía ningún elemento que permitiera identificar a su dueño.

La historia cambió drásticamentes en el comienzo de la semana. A la noche empezó a replicarse una filmación breve en la que se escucha el aullido del perro cuando lo sacan por la puerta de la calle Castellanos, uno de los accesos principales entre los barrios Echesortu y Luis Agote.

¿Qué pasó con el perro maltratado?

La publicación del video multiplicó los pedidos de ayuda para el animal a través de Facebook y otras plataformas similares. A última hora de la jornada, un grupo de personas lo encontró en la zona y lo llevó a un hogar de tránsito para garantizar su cuidado.

Perro terminal ómnibus

Integrantes de protectoras de animales de Rosario denunciaron que un vigilador maltrató y echó a un perro de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno el lunes 11 de mayo de 2026.

En paralelo con esta buena noticia, también empezaron a crecer las críticas al empleado de la empresa que presta servicios de seguridad en la terminal. Ante la repercusión del caso, la Municipalidad decidió tomar cartas en el asunto.

>> Leer más: Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un terrible caso de abandono de persona

El jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, confirmó que hicieron una denuncia contra el vigilador. La grabación y los datos del acusado quedaron en manos de un fiscal de Faltas de la ciudad con el fin de determinar esclarecer el caso.

A la espera de la resolución del juez a cargo, el municipio pidió de inmediato que el trabajador no vuelva a prestar servicios en la estación de ómnibus. La subsecretaria de Legal y Técnica de Rosario, Juliana Conti, recordó que cuentan con listados de los trabajadores de la empresa de vigilancia contratada por licitación y estos documentos son parte del material que se utilizará en la investigación.

¿Cuál es la multa máxima por maltrato y crueldad animal?

De acuerdo al Código de Convivencia Ciudadana, la máxima sanción económica a nivel local por maltrato animal es de 334.200 pesos. Se trata del monto equivalente a 300 unidades fijas, cuyo valor corresponde a la mitad del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

El artículo 324 de la ordenanza 10.267 establece una multa mucho mayor a partir de denuncias sobre crueldad animal, una falta más severa dentro de la normativa local. En ese caso, la persona condenada puede llegar a recibir una multa de $ 779.800.

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