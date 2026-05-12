"Contra todos": el mensaje de Milito antes de Central vs. Racing en cuartos

El presidente de la Academia celebró la victoria en octavos ante Estudiantes y envió un mensaje de unidad tras las duras críticas a la dirigencia y el plantel

Milito y Costas enviaron un mensaje de unidad en Racing antes de enfrentar a Central.

Racing entró a los playoffs bajo una marea de críticas , pero dio el golpe y eliminó al vigente campeón , que además había sido líder de la Zona A. La victoria 1-0 ante Estudiantes en La Plata le otorgó el pasaje a los cuartos de final del Torneo Apertura , por lo que vendrá a Rosario para enfrentar a Central este miércoles.

El equipo de Gustavo Costas acumulaba siete partidos sin victorias entre el campeonato local y la Copa Sudamericana , aunque eso no le impidió dar el batacazo ante el Pincha y continuar con vida en la carrera por el título.

La reacción del conjunto de Avellaneda, con el gol de Santiago Sosa sobre el final del encuentro, abrió paso a la ilusión, pero también mostró la unión del plantel a pesar de los rumores que indicaban conflictos internos.

Por eso, Costas respondió con ironía a las versiones sobre peleas entre los jugadores y remarcó que están “todos juntos” en búsqueda del máximo objetivo, que mañana tendrá un difícil desafío por delante en el Gigante de Arroyito.

Racing “contra todos”

El presidente de Racing, Diego Milito, replicó un video que fue compartido por las redes sociales oficiales del club y escribió un mensaje directo para todos sus hinchas, en medio de las críticas a la dirigencia y al plantel.

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“Contra todos. Pero nosotros, JUNTOS”, expresó el exfutbolista de la selección argentina en su cuenta personal de Instagram, junto al clip que difundió las imágenes de la intimidad del equipo durante su visita a Estudiantes.

Al final del mencionado video, se pudo ver a Milito ingresar al vestuario para celebrar la victoria junto al plantel y al cuerpo técnico, además de protagonizar un sentido abrazo de alegría con Costas. La imagen fue viral en redes sociales y marcó un cambio de energía en la intimidad de Racing, antes de visitar a Central.