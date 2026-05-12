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Inversión clave para mejorar la conectividad y acceso al puerto del corredor productivo del sur santafesino

La pavimentación de la ruta provincial 21 y el acceso a la autopista demandará una inversión cercana a los 7.700 millones de pesos

12 de mayo 2026 · 13:49hs
Ricci destacó lo realizado como un verdadero ejemplo de gestión conjunta y resaltó que estos objetivos se pueden plasmar gracias al trabajo articulado con el gobierno provincial

Ricci destacó lo realizado como un verdadero ejemplo de gestión conjunta y resaltó que estos objetivos se pueden plasmar gracias al trabajo articulado con el gobierno provincial, principalmente con áreas de Seguridad Vial, Protección Civil y las localidades vecinas de Pueblo Esther y Alvear.

Avanzan las obras de reconstrucción integral de la ruta provincial Nº 21 y del acceso a la planta de Cargill y la autopista Rosario–Buenos Aires, una intervención estratégica que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe y que permitirá mejorar la conectividad del sur del área metropolitana. Los trabajos implican una inversión cercana a los 7.700 millones de pesos y abarcan más de siete kilómetros de traza, con mejoras estructurales pensadas para tránsito pesado.

Mientras las tareas se desarrollan, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, recorrió la zona donde se ejecutan las tareas, acompañado por el concejal Esteban Lenci; el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino; el secretario de Servicios Públicos, Leandro Sánchez; y el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez, con el objetivo de evaluar la marcha y el grado de avance de la obra.

Acceso al puerto

En ese marco, Ricci destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de priorizar la reparación de la red vial provincial y remarcó la importancia del corredor para toda la región. Señaló que la ruta 21 no solo funciona como acceso al puerto, sino que es una vía clave para vincular a las ciudades de Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Pueblo Esther con la Autopista Rosario–Buenos Aires.

El proyecto contempla una intervención de fondo sobre la traza, con reconstrucción total del pavimento y ensanche de la calzada, que pasará de 7,30 a 8,40 metros de ancho. La nueva estructura vial estará compuesta por un paquete de cemento y asfalto de hasta 76 centímetros de espesor, diseñado para soportar el intenso tránsito pesado característico del corredor productivo.

Las obras incluyen además la ejecución de banquinas de ripio, la renovación de barandas, la limpieza y adecuación de desagües, y la instalación de nueva señalización vertical y horizontal, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los accesos más utilizados del cordón portuario.

El intendente Ricci adelantó además que los trabajos estarán finalizados hacia fin de año y pidió comprensión a los vecinos por las molestias temporales que genera la obra, en particular el corte de un carril y el aumento del movimiento de camiones en algunos sectores de la ciudad como avenida San Martín, en dirección al arroyo Saladillo.

Impacto regional y logística

La modernización integral de la ruta provincial 21 y del acceso a la planta de Cargill permitirá integrar con mayor eficiencia el flujo de comunicación entre los parques industriales, las terminales portuarias y las principales rutas nacionales.

Desde el municipio indicaron que la obra fortalecerá la logística regional y consolidará al sur santafesino como un nodo estratégico para la producción y el transporte en general.

Ricci destacó lo realizado como un verdadero ejemplo de gestión conjunta y resaltó que estos objetivos se pueden plasmar gracias al trabajo articulado con el gobierno provincial, principalmente con áreas de Seguridad Vial, Protección Civil y las localidades vecinas de Pueblo Esther y Alvear, y valoró la intervención como una obra primordial tanto para los camiones que se dirigen a los puertos como para los vehículos particulares que utilizan el corredor para circular en la zona y, fundamentalmente, acceder a la autopista.

>>Leer más: Baigorria, Funes y Villa Gobernador Gálvez conformarán la primera etapa del regreso del tren de pasajeros

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