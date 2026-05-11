Michigan: 30 años a prisión por emborracharse en su boda y matar a su mejor amigo

"Siempre lo lamentaré", dijo el hombre que atropelló y asesinó a su amigo, con el que había discutido previamente

El 30 de agosto de 2024, James Shirah contrajo matrimonio en el Estado de Michigan. En la fiesta bebió de más y discutió con su mejor amigo, Terry Taylor Jr., al que luego atropelló con su auto, provocándole la muerte. Ahora un tribunal lo condenó al menos a 30 años de prisión, ya que recién en 2056 podrá presentar su solicitud de libertad condicional.

“Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y mi arrepentimiento. Siempre lo lamentaré”, dijo James Shirah en el tribunal del condado de Genesee.

El hecho ocurrió en Flint, a una hora de Detroit. Shirah, de 24 años, se había casado con Savanah Collier. El novio dejó la fiesta, en estado de ebriedad, y más tarde regresó en su auto. Fue entonces cuando atropelló a Taylor.

El abogado de Shirah sostuvo que se trató de un accidente y no fue un hecho intencional. Sin embargo, los fiscales afirmaron que el acusado tuvo tiempo para reflexionar antes de regresar y atropellar a su amigo.

El juez Khary Hanible le dijo en el juicio: “Señor Shirah, creo que usted no es un criminal. Sin embargo, usted es un asesino”.

“Espero que le caiga todo el peso de la ley”, dijo Eren Taylor, primo de la víctima, antes de que Shirah recibiera su sentencia.

La esposa de Shirah será sentenciada en los próximos días por su complicidad.