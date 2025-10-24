La Capital | Información General | documentos

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos para las elecciones de este domingo

Este 26 de octubre los santafesinos eligen diputados nacionales. Con qué tipo de identificaciones se puede acudir a las urnas y qué pasa si se extravía el DNI

24 de octubre 2025 · 11:25hs
Solamente con el documentos de identidad físicos (no digital) se puede votar este domingo.

Solamente con el documentos de identidad físicos (no digital) se puede votar este domingo.

Este domingo se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en todo el país0. En Santa Fe solamente se elegirán representantes de la Cámara de Diputados, mientras que en ocho distritos del país se votarán también senadores (Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego). En este marco, es importante conocer cuáles son los documentos válidos a la hora de ir a votar.

Frente al creciente uso de la aplicación Mi Argentina en smartphones a modo de identificación, muchos pueden preguntarse: ¿Se puede votar con un DNI digital? La respuesta es no. Según la ley vigente, solo es posible acudir a las urnas con un documento de identidad físico.

De esta manera, los ciudadanos deberán presentarse con un documento físico válido que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. Lo importante es que cada elector debe llevar el documento que figura en el padrón electoral o una versión emitida con posterioridad.

>> Leer más: Camino a las urnas: en Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Una particularidad de este elección es que, por primera vez a nivel nacional, se utilizará la boleta única de papel, sistema de votación ya conocido en la provincia de Santa Fe

Cuáles son los documentos físicos válidos para votar

La normativa electoral argentina especifica estrictamente cuáles son los documentos habilitados. Son los siguientes:

  • DNI nuevo 2025
  • Libreta de enrolamiento
  • Libreta Cívica
  • DNI tarjeta
  • DNI tarjeta de la libreta celeste (con leyenda “NO válido para votar”)
  • DNI libreta celeste
  • DNI libreta verde
dnis validos

Qué pasa si extravío el DNI

Ya sea por robo o por extravío del Documento Nacional de Identidad, si el elector no cuenta con el documento físico registrado en el padrón, o un ejemplar emitido posteriormente, no podrá votar.

Frente a la pérdida del DNI, la ley electoral no acepta ningún otro formato: ni pasaporte, ni registro de conducir, ni constancia de trámite, ni denuncia por extravío.

La legislación tampoco permite votar con un ejemplar más antiguo al consignado en el padrón, por lo que si solo se dispone de una versión anterior, el acceso a la urna será rechazado. En caso de extravío o robo antes de la elección, solo se habilita el voto si se obtiene y presenta el documento físico actualizado.

Noticias relacionadas
El choque se registró en el kilómetro 73 de la ruta Panamericana.

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

La Anmat prohibió una marca de pasas de uva

Anmat prohibió una marca de pasas de uvas tras encontrar una piedra en el envase

Esta es la segunda golosina prohibida en lo que va de octubre

Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

alerta naranja en santa fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Ver comentarios

Las más leídas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Lo último

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

En bolas y a los gritos

En bolas y a los gritos

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: Tengo extrañitis

Nicki Nicole habló de una posible vuelta a Rosario: "Tengo extrañitis"

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

El siniestro vial se registró este viernes a la mañana y otras dos personas sufrieron heridas por la colisión de un auto y un camión

Cortaron la autopista Rosario-Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario
Política

Milei suspendió su regreso y pasó la noche en un hotel de Rosario

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Ovación
La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026
Ovación

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

La historia de Nicolás Varrone: el amigo de Colapinto que competirá en la Fórmula 2 en 2026

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de México: días y horarios de la Fórmula 1

Newells: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Newell's: Bernardi, dentro del club, marca la alternativa y el camino más adecuado

Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

La Ciudad
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Feria del Libro: de Martín Sivak a Ariel Magnus, los autores destacados del viernes

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río
LA CIUDAD

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos
Información general

Tragedia en Panamericana: tres muertos tras el choque de dos camiones y dos autos

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
Policiales

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Banderas, micros y cánticos: Las Fuerzas del Cielo ya están en Rosario para apoyar a Milei
Política

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo
La Ciudad

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo