¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos para las elecciones de este domingo

Este 26 de octubre los santafesinos eligen diputados nacionales. Con qué tipo de identificaciones se puede acudir a las urnas y qué pasa si se extravía el DNI

Solamente con el documentos de identidad físicos (no digital) se puede votar este domingo.

Este domingo se celebrarán las elecciones legislativas nacionales en todo el país0 . En Santa Fe solamente se elegirán representantes de la Cámara de Diputados , mientras que en ocho distritos del país se votarán también senadores (Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego). En este marco, es importante conocer cuáles son los documentos válidos a la hora de ir a votar.

Frente al creciente uso de la aplicación Mi Argentina en smartphones a modo de identificación, muchos pueden preguntarse: ¿Se puede votar con un DNI digital? La respuesta es no. Según la ley vigente, solo es posible acudir a las urnas con un documento de identidad físico.

De esta manera, los ciudadanos deberán presentarse con un documento físico válido que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. Lo importante es que cada elector debe llevar el documento que figura en el padrón electoral o una versión emitida con posterioridad.

Una particularidad de este elección es que, por primera vez a nivel nacional, se utilizará la boleta única de papel, sistema de votación ya conocido en la provincia de Santa Fe

Cuáles son los documentos físicos válidos para votar

La normativa electoral argentina especifica estrictamente cuáles son los documentos habilitados. Son los siguientes:

DNI nuevo 2025

Libreta de enrolamiento

Libreta Cívica

DNI tarjeta

DNI tarjeta de la libreta celeste (con leyenda “NO válido para votar”)

DNI libreta celeste

DNI libreta verde

dnis validos

Qué pasa si extravío el DNI

Ya sea por robo o por extravío del Documento Nacional de Identidad, si el elector no cuenta con el documento físico registrado en el padrón, o un ejemplar emitido posteriormente, no podrá votar.

Frente a la pérdida del DNI, la ley electoral no acepta ningún otro formato: ni pasaporte, ni registro de conducir, ni constancia de trámite, ni denuncia por extravío.

La legislación tampoco permite votar con un ejemplar más antiguo al consignado en el padrón, por lo que si solo se dispone de una versión anterior, el acceso a la urna será rechazado. En caso de extravío o robo antes de la elección, solo se habilita el voto si se obtiene y presenta el documento físico actualizado.