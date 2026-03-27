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Rugby: Félix Páez Molina, el primer cordobés al frente de la Unión Argentina

Es el primer cordobés en conducir los destinos del rugby nacional. "Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es un trabajo colectivo", dijo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

27 de marzo 2026 · 16:04hs
Gabriel Travaglini y Félix Páez Molina

Gabriel Travaglini y Félix Páez Molina, presidentes saliente y entrante de la Unión Argentina de Rugby. 

"Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo", dijo Félix Páez Molina al iniciar su período por cuatro años como presidente de la Unión Argentina de Rugby, quien fue oficializado en el cargo el sábado 7 de marzo y el pasado jueves 26 fue aprobado en Asamblea.

"Como siempre digo, no entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado. Esa apertura que el rugby nos da a todos es la que trasladamos a la dirigencia: creo en los procesos donde la función de quien lidera es tan vital como la del resto del equipo", prosiguió el dirigente.

Páez Molina, de Córdoba a la UAR

Luego de desempeñarse como vicepresidente primero durante la gestión 2022-2026, Páez Molina asumió como el presidente Nº 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899. Con una vida dedicada íntegramente al deporte, cuenta con una formación forjada desde las bases: socio del Jockey Club de Córdoba desde los 4 años, jugador de Primera División y seleccionado provincial. Su perfil combina la experiencia en el campo -como entrenador de divisiones infantiles, juveniles y superiores- con una sólida trayectoria dirigencial. Tras liderar la subcomisión de rugby y la vicepresidencia de su club, desempeñó un rol clave en la Unión Cordobesa de Rugby, donde ejerció como secretario y vicepresidente, culminando su gestión como presidente entre 2018 y 2022.

"La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas", afirmó el dirigente.

En tanto, en su despedida como titular de la entidad, Gabriel Travaglini expresó: "Ha sido un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y trabajar junto al Consejo Directivo y todos los profesionales. Agradezco profundamente a las Uniones, los clubes y a la comunidad del rugby por su confianza estos años. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido. Por eso, quiero desearle el mayor de los éxitos a quienes asumen la conducción en esta nueva etapa. Sé que, junto a todo el rugby argentino, continuarán este camino con gran compromiso y pasión. Gracias por haberme permitido ser parte de esta historia".

El nuevo Consejo Directivo de la UAR

El nuevo Consejo Directivo de la UAR para el período 2026-2030 estará conformado entonces por: Presidente, Félix Páez Molina (Unión Cordobesa); vicepresidente primero, Fernando Rizzi (Urba); vicepresidente segundo, Jaime Barba (Unión Entrerriana); secretario, Rodrigo Roncero (Urba) y tesorero, Matías Gorosito (Unión de Rugby de Rosario). Vocales titulares: Gustavo Cohen (Urba), Juan Emilio Torres (Tucumán), Diego Pasman (Urba), Lucas Verdeguer (Sanjuanina), Martín Azpiroz (Unión del Sur), Jorge Luis García Borges (Nordeste) y Daniel Albarracin (Austral). Vocales suplentes: Julio Larocca (Urba), José Fauez (Cordobesa), Ramiro Dobal (Urba), Ignacio Rojo (Salta), Adrian Febrero (Valle de Chubut) y Enrique Rodríguez Llames (Mar del Plata). Comisión Revisora de Cuentas: Titulares: Edgardo García (Urba), José García Naser (Jujeña) y Horacio Mansilla (Nordeste); Suplentes: Federico Curutchet (Urba), Miguel Ruiz (Cuyo) y Jorge Bruzzone (Unión Santafesina).

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