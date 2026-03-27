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Vuelo a Punta del Este: otro testimonio ante la Justicia contradijo al jefe de Gabinete

La empleada del broker que había declarado este jueves afirmó que el periodista amigo de Adorni pagó los viajes y pidió no facturarlos. Procedimiento de la PSA en la TV Pública

27 de marzo 2026 · 14:20hs
Avanza la investigación del polémico viaje de Manuel Adorni a Punta del Este.

Foto: Archivo / La Capital.

Avanza la investigación del polémico viaje de Manuel Adorni a Punta del Este.

La secretaria del piloto y broker de vuelos Agustín Issin ratificó este viernes ante la Justicia que el viaje a Punta del Este (Uruguay) que hizo en avión privado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario.

Vanesa Tossi sostuvo en los Tribunales Federales de Comodoro Py que le cobró el viaje a Grandio y que el contratista de la TV Pública intentó que no se emitiera factura.

“Me pidieron que no lo facturara”, sostuvo Tossi en el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo respecto de los planteos de Grandio, que no tuvieron respuesta positiva. Y ratificó que el viaje de vuelta se cobró en efectivo al periodista, como este jueves había declarado Issin.

Insólita llamada de Grandio

En plena declaración, la mujer recibió en su celular un mensaje de Grandio preguntándole si podía hablar. Como no le respondió, el periodista la llamó sin éxito. El hecho quedó asentado en el trámite judicial.

>>Leer más: Viaje a Punta del Este: un testigo contradijo la versión de Manuel Adorni

Tossi tuvo trato directo con Grandio para coordinar la venta de los vuelos y los pagos correspondientes. Y reveló que el periodista le había dicho que iban a viajar a Punta del Este en el feriado de carnaval junto a una familia amiga.

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Vanesa Tossi, secretaria del piloto y broker de vuelos Agustín Issin.

Vanesa Tossi, secretaria del piloto y broker de vuelos Agustín Issin.

Un día antes, también en Comodoro Py, Issin había contado que el vuelo de ida que compartieron Grandio y Adorni se facturó a la productora del periodista, Imhouse, contratista de la TV Pública.

Al vuelo de vuelta de Adorni, según el broker, lo abonó Grandio en efectivo y lo facturó la empresa de Issin. El miércoles pasado, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete había asegurado que el viaje lo pagó de su bolsillo.

Retiran documentación de la TV Pública

Paralelamente, en un nuevo avance de la investigación, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora perteneciente a Grandio.

La causa busca determinar si existieron delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

Se intenta establecer si el pago del vuelo a Punta del Este pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

El requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos sino también a los mecanismos de control laboral.

La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandio para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.

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