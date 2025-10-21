La Capital | La Ciudad | Rosario

Camino a las urnas: en Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Este sábado y domingo el Registro Civil de Salta 2752 abrirá para aquellas personas que aún no cuentan con el último ejemplar del DNI, necesario para votar

21 de octubre 2025 · 13:13hs
El Registro Civil de Rosario estará abierto

El Registro Civil de Rosario estará abierto, sábado y domingo para la entrega del DNI.

A la hora de emitir el voto, los votantes deben tener en cuenta varios puntos, entre ellos llevar el correcto Documento Nacional de Identidad (DNI). Al ser un requisito indispensable, el ejemplar debe coincidir con el que figura en el padrón emitido por la Justicia Nacional Electoral. Ante esto el Registro Civil de Rosario abrirá sus puertas durante el fin de semana para permitir el retiro de unos 6 mil documentos.

Ya es habitual que en la previa de los procesos electorales el Registro Civil de Rosario, ubicado en Salta 2752, y oficinas de otras localidades de Santa Fe, esté abierto y ponga a disposición los DNI de entrega pendiente. Sólo en la dependencia de la ciudad hay unas 6 mil cédulas de identidad que aguardan por sus dueños.

“Todos los ciudadanos tienen que saber que si tramitaron el DNI y no les llegó pueden dirigirse al Registro Civil para luego ir a votar”, señaló el director de la oficina de Rosario, Sergio Duarte.

Cuándo abre el Registro Civil

Por disposición del Registro Civil todas las oficinas de Santa Fe estarán abiertas el fin de semana. El objetivo es que la mayor cantidad de santafesinos puedan cumplir con el voto sin ningún contratiempo.

>> Leer más: Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Para la última votación del año, la sede de Rosario, que también abarcar a localidades vecinas, tiene pendiente de entrega unos 6 mil documentos. Frente a esto, los ciudadanos podrán acercarse el sábado de 9 a 12.30 o el domingo de 9 a 16 y retirar su cédula.

Duarte indicó que el porcentaje que retira sus DNI antes de ir a votar ronda entre un 10 y un 15 por ciento. En este caso, serían alrededor de 600 sufragantes “que si no brindaríamos este servicio no podrían emitir su voto”, aseguró.

Elecciones legislativas: dónde, cómo y qué se vota el domingo

Los argentinos se preparan para una nueva jornada democrática. El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán bancas en el Congreso de la Nación.

Durante estos comicios, los votantes elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales, que reemplazarán a los legisladores cuyos mandatos finalizan este año.

En la provincia de Santa Fe, se renuevan nueve bancas en la Cámara de Diputados. En esta oportunidad, no se eligen senadores nacionales.

Dónde voto el 26 de octubre en Rosario

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo, que permite a los ciudadanos de Rosario verificar su lugar de votación.

El padrón incluye a las personas de 16 años o más con domicilio registrado en la ciudad. En el caso de los menores de edad, el voto no es obligatorio.

>> Leer más: Santa Fe: Provincias Unidas y el peronismo, frente a frente en una elección que deja atrás a Milei

Con la publicación del padrón, los rosarinos ya pueden saber en qué escuela deben votar, el número de mesa asignado y su orden en la lista de electores. El sistema para consultar es online, sencillo y gratuito.

Solo hay que ingresar a la página web oficial de la CNE y seguir los siguientes pasos: escribir el número de DNI, seleccionar el distrito Santa Fe y validar el código numérico que ofrece la plataforma. Una vez completado el formulario, el sistema muestra la dirección del establecimiento educativo, el número de mesa y la ubicación exacta del votante.

Cómo se vota el 26 de octubre en Rosario

Por primera vez en la historia electoral del país, los ciudadanos utilizarán la boleta única en papel (BUP) para elegir a sus representantes nacionales. Este sistema ya es conocido por los electores santafesinos, que lo usan desde las elecciones provinciales de 2011.

El diseño de la boleta única facilita la lectura y la elección de los partidos políticos, ya que están ordenados en columnas verticales. Además, la BUP contiene las categorías de cargos aparecen en filas horizontales y cada casillero tiene un espacio en blanco donde el votante puede marcar con una tilde su opción preferida.

Paso a paso de cómo votar con la boleta única en papel:

  • Recepción de la boleta: el votante recibe la boleta única firmada por la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

  • Marcación del voto: en la cabina, el elector debe marcar solo una opción. Si marca más de una, el voto se anula.

  • Depósito en la urna: luego de completar la boleta, debe doblarla por la línea punteada y depositarla en la urna.

  • Firma del padrón: finalmente, el votante firma el padrón y recibe la constancia de voto junto con su DNI.

Este sistema reduce errores, acelera el conteo y simplifica el proceso de elección, al tiempo que evita la manipulación de múltiples boletas partidarias.









