Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

Tal como se rumoreaba en los últimos meses, el sumo pontífice recorrerá Sudamérica en noviembre. El itinerario incluye su regreso a Perú

El Papa León XIV volverá a la región sur del continente, donde prestó servicios durante décadas.

A poco más de un año de haber reemplazado a Francisco , este miércoles se confirmó que el Papa León XIV empezó a preparar su primera visita a la Argentina . De esta manera, el país volverá a recibir al máximo representante de la Iglesia católica después de casi cuatro décadas.

El director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni , anunció que el sumo pontífice realizará un viaje apostólico entre el 6 y el 17 de noviembre . En esa hoja de ruta se incluyen otros dos destinos de la región sudamericana: Perú y Uruguay .

El vocero de la santa sede anticipó que Argentina será la segunda parada del recorrido del líder religioso . Si bien la agenda ya está definida a nivel general, la institución decidió reservar otros detalles del programa a la hora del primer mensaje oficial.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre . De acuerdo al comunicado difundido este miércoles, se trata de una visita de cuatro días luego de su estadía en Uruguay.

El Vaticano detalló que el Papa pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. De momento, esto implica que no prosperaron las invitaciones del intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

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El estadounidense Robert Prevost se quedará en la Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre. Ese día partirá hacia Perú, donde desarrolló la mayoría de su labor como sacerdote. Allí recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Después volverá a Europa.

El sumo pontífice aceptó la invitación de los tres jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de cada uno de los países antes mencionados. El viernes 6 de noviembre desembarcará en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego será el turno de Argentina, que no recibe a un Papa desde el viaje que hizo Juan Pablo II en 1987, cuando pasó por Rosario.