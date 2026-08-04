Cómo hacer la torta 1234, una receta clásica y fácil

Rica, esponjosa y fácil de preparar, esta torta es un clásico que resuelve juntadas, cumpleaños y antojos

Esta torta es sencilla e ideal para acompañar cualquier reunión

Hay recetas que vale la pena conocer por su simplicidad, versatilidad y sabor inigualable . Este es el caso de la torta 1234, conocida como un clásico por lo fácil que es prepararla y las cientos de variantes que nacen de ella. Es que con pocos ingredientes y bajo presupuesto , se puede hacer una torta casera que acompañe cualquier momento.

En las juntadas, cumpleaños o antojos de domingo no puede faltar el icónico bizcochuelo, esponjoso, suave y ajustable a los gustos personales. La torta 1234 es una receta básica de bizcocho, imposible de olvidar y más que deliciosa. Aunque la más tradicional es de vainilla, también se puede preparar con cacao, ralladura de limón y hasta marmolada.

La receta lleva este nombre por las cantidades de sus ingredientes. Su preparación es sencilla y no exige pesar específicamente los distintos agregados ni comprar cosas que no se encuentren normalmente en el hogar. Lleva poco tiempo en el horno y sale realmente exquisito.

Ingredientes para la torta 1234

Los ingredientes de la torta van en las cantidades que exige su nombre. Lo ideal es usar la misma taza o recipiente de medida para cargar cada uno de los ingredientes para que el bizcochuelo quede equilibrado.

Los ingredientes básicos son:

1 taza de leche

2 tazas de azúcar

3 tazas de harina leudante (o común + polvo de hornear)

4 huevos

Se recomienda agregar:

1/2 taza de aceite neutro o 100 g de manteca derretida y apenas tibia

1 cdita. de esencia de vainilla o ralladura de 1 limón (opcional)

Con esa base se puede hacer un bizcochuelo clásico. Si se desea, también se puede agregar cacao o el sabor que se le quiera dar.

Para decorar se puede espolvorear azúcar impalpable o sumarle cobertura de chocolate, dulce de leche, etc.

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Cómo preparar la torta 1234

Paulina Cocina recomienda seguir los siguientes pasos: