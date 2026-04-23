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Quién es el "El Puma de Janeiro", el argentino detenido en Brasil por otro episodio de racismo

Un hombre de 67 años insultó a una joven en un supermercado de Copacabana y quedó preso por injuria racial. Qué dicen los testigos y cómo sigue su caso

23 de abril 2026 · 10:12hs
José Luis Haile

José Luis Haile, conocido como "El Puma de Janeiro", detenido por injuria racial en Brasil

Un argentino de 67 años quedó detenido en Río de Janeiro tras protagonizar un episodio de racismo en un supermercado del barrio de Copacabana. La Justicia local lo imputó por injuria racial y se ordenó la prisión preventiva, a la espera de avances en su situación judicial.

El hecho ocurrió el lunes por la mañana en una sucursal de la cadena Mundial. La víctima fue identificada como Samara Rodrigues de Lima, una joven brasileña de 23 años que trabajaba como repartidora y esperaba en la fila con varios pedidos.

Según la denuncia, el agresor (José Luis Haile) inició una discusión por la demora en la atención. La situación escaló en pocos minutos y derivó en insultos de carácter racista y misógino. Testimonios incorporados a la causa indican que el hombre le gritó "negra puta" en reiteradas ocasiones, luego de hacerle gestos para que se callara.

La escena se extendió durante varios minutos sin que el personal del supermercado interviniera. La situación cambió cuando otro argentino, Juan Esteban García, que se encontraba en el lugar, decidió actuar y alertó a una patrulla de la Guardia Municipal que circulaba por la zona. Los agentes detuvieron al agresor en el acto.

El testimonio de la víctima y del denunciante

Rodrigues de Lima relató el impacto del episodio en declaraciones al medio brasileño O Globo. "Me puse muy nerviosa y enojada. No esperaba que pasara algo así y pensé que el personal del supermercado iba a ayudar, pero no hicieron nada", afirmó. La joven explicó que no pudo trabajar al día siguiente y que aún siente miedo de que la situación se repita.

Por su parte, García explicó por qué decidió intervenir. "Al principio no le presté mucha atención porque pensé que era una discusión tonta. Pero cuando el racista la mandó a callar y la insultó, me di cuenta de que era serio. Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto" señaló.

Además, explicó su motivación para accionar de esa forma: "Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará".

>> Leer más: Otro argentino preso en Brasil por racismo: un hombre de 67 años fue detenido por insultar a una mujer

Quién es el argentino detenido en Brasil

Haile reside en Brasil desde hace dos años y trabaja como vendedor ambulante en las playas de Río de Janeiro. En redes sociales se presenta como "El Puma de Janeiro" y comparte imágenes de su actividad diaria, en especial la venta de choclos y bebidas.

En sus perfiles también muestra su vínculo con Argentina, con referencias a La Plata (ciudad de donde es oriundo) y a Boca Juniors. Entre 2023 y 2025 se dedicó principalmente a la venta callejera en zonas turísticas.

Registros periodísticos indican que en Argentina tuvo antecedentes vinculados a su actividad como "arbolito". Según el medio platense "0221", la Policía lo detuvo en 2018 tras una causa por agresión a otro vendedor de divisas ocurrida en 2016, que dejó a la víctima con lesiones de consideración.

Cómo se encuentra su situación judicial

Tras la audiencia de custodia, la Justicia de Río de Janeiro dictó prisión preventiva y ordenó el traslado de Haile a prisión. El argentino permanece allí mientras avanza la causa. El caso se enmarca en la reforma de la Ley 14.532, que equiparó la injuria racial al delito de racismo. Este cambio convirtió a la figura en imprescriptible y, en muchos casos, sin posibilidad de fianza. La pena prevista va de dos a cinco años de prisión.

El episodio reaviva la atención sobre el comportamiento de turistas y residentes extranjeros en Brasil. A comienzos de este año, otro caso que involucró a la abogada argentina Agostina Páez terminó con una detención prolongada tras denuncias por expresiones racistas.

La Justicia brasileña endureció su postura frente a estos delitos y avanza con mayor celeridad en las investigaciones. En ese marco, la situación de Haile se presenta compleja y con riesgo concreto de una condena efectiva.

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