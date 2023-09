¿Qué significa ser una PAS? El perfil de las Personas Altamente Sensibles

Sociedad consultó a un especialista para conocer qué significa esta característica, si es o no un problema que merece una consulta con un profesional, o simplemente, una “moda”.

Manuel Francescutti, psiquiatra, coordinador de Red Unitas (Rosario), explicó, que, hay que tener en cuenta que las características e incluso las habilidades de una persona no son ni fijas ni iguales para todos y que tener alguna en especial no implica que sea una patología.

El médico detalló las distintas clasificaciones de la sensibilidad, mencionó cuánto influye o no el contexto socioeconómico en la aparición de rasgos más “emocionales” y puso el acento en los riesgos de esos populares test.

- ¿Qué es la sensibilidad?

-En rasgos generales, la sensibilidad se refiere a una capacidad que permite a un organismo detectar y responder a estímulos en su entorno y en sí mismo. Esos estímulos pueden ser físicos o emocionales. En forma más específica, se puede clasificar esta sensibilidad según la esfera involucrada:

Sensibilidad sensorial: relacionada con el umbral de percepción y tolerancia a estímulos que provienen de los sentidos.

Sensibilidad emocional: referida, por un lado, al umbral de génesis de una emoción frente a un estímulo (por ejemplo: cuan asustadizo es un gato). Para algunos autores, es también el hecho de reconocer las propias emociones y la de los demás.

Sensibilidad física: es la percepción y tolerancia de sensaciones como el dolor, la temperatura, la presión.

Sensibilidad social o interpersonal: la capacidad de entender señales sociales y emocionales de otras personas.

-¿De que depende la sensibilidad emocional de una persona?

-De la interacción de varios factores: genéticos y biológicos. Tenemos que tener en cuenta que parte de la capacidad de sentir está determinada biológicamente, esto no es fácil de evidenciar, pero cuando se ven los extremos -pacientes con sinestesia (que pueden ver colores en relación a un estímulo musical, por ejemplo) o quienes están bajo el efecto de sustancias alucinógenas- se puede apreciar la variable biológica de la percepción emocional. Algunas hormonas se asocian a comportamientos más empáticos en animales y humanos, como la oxitocina, y otras con emociones como la ira y la conducta territorial como la testosterona. Pero también depende de la experiencia vital que son las que condicionan el umbral de percepción de emociones, esto, como en el caso anterior, se vuelve evidente en situaciones extremas como en personas que han experimentado eventos traumáticos intensos.

La educación y la crianza también juegan un rol, sin dudas. Los estilos de crianza que fomentan la expresión emocional contribuyen a una mayor sensibilidad emocional y viceversa. La cultura, el entrenamiento y desarrollo personal. Distintos mandatos culturales asignados a roles de género, laborales, subculturales modifican la expresión emocional por aprendizaje. Por ejemplo, un soldado podría estar condicionado culturalmente para mostrar menos emociones relacionadas con empatía o compasión y un artista estar entrenado para prestar más atención a ciertas experiencias internas.

-¿Y con qué vara se mide para decir alguien es o no altamente sensible?

-Es una característica subjetiva, por lo que no puede ser medida de manera objetiva. Cuando se requiere medir esta capacidad para fines de investigación, generalmente se utiliza una combinación de observación, entrevistas clínicas y cuestionarios. No existe una medida estándar objetiva para determinarla de manera precisa.

-En estos tiempos se habla mucho de personas altamente sensibles ¿es un diagnóstico?

-No, no es un diagnóstico. Las “PAS” es un constructo (es decir, una construcción teórica para comprender un problema o tema determinado) de una profesional que se ha dedicado a la investigación sobre este tema. Los constructos permiten luego diseñar investigaciones y determinar si una característica se vincula, por ejemplo, con una comorbilidad médica. La alta o baja sensibilidad no es una condición médica que requiera tratamiento ni es considerada un trastorno mental. Es una variación natural en la forma en que se experimenta el mundo. En el caso de que una persona sienta que su sensibilidad está interfiriendo con su vida diaria o su salud puede tratarse puntualmente esa complicación.

-¿Esta condición puede presentarse a cualquier edad?

-Sí, en general lo que hoy está en boga es hablar de la sensibilidad como característica de la personalidad, en este sentido es más probable que se exprese desde la infancia. Sin embargo, existen situaciones donde puede notarse en la adultez. Por ejemplo, cuando alguien experimenta una sobrecarga sensorial que no había experimentado previamente. También hay patologías en las cuales la alta sensibilidad es parte del cuadro como las migrañas, algo que pueden empezar más tarde en la vida.

-¿Se ven más situaciones como éstas en tiempos de crisis general o no depende tanto del contexto?

-La alta sensibilidad es una característica de la persona que no está directamente relacionada con las crisis o el contexto social. Sin embargo, es posible que algunas personas altamente sensibles puedan experimentar sus rasgos de manera más intensa o que sus características sean más evidentes en situaciones de crisis. Las crisis económicas y sociales generan un aumento de consultas relacionadas con el estrés y en ocasiones personas predispuestas o vulnerables desarrollan patologías, pero es importante marcar que la sensibilidad es solo una característica de muchas otras variables de enorme complejidad que determinan la salud mental de un individuo. Incluso la alta sensibilidad podría, en ocasiones, funcionar como un factor protector y no como una vulnerabilidad: una mayor comprensión de las necesidades de los demás puede traducirse en funcionar como apoyos emocionales importantes en momentos difíciles.

-Están de modas los test de PAS que circulan incluso por whatsapp. ¿Son útiles?

-El cuestionario validado para este fin se llama Cuestionario de Sensibilidad al Entorno. Según su autora, este puede ser autoadministrado. En mi opinión, es una escala con preguntas extremadamente subjetivas que si no es aplicado por un tercero capacitado da lugar a sesgos en la confección y en la interpretación. Además, esos cuestionarios suelen ser complementos de la evaluación profesional.

-Si alguien se identifica como PAS y eso lo preocupa ¿qué debe hacer?

-Como veníamos charlando, es una característica de la persona, como ser alto, bajo o tener buena voz. Si alguien siente que esta característica afecta su vida de manera negativa y significativa la recomendación es que trabaje en su autoconocimiento, es decir, aprenda a detectar a qué estímulos es más sensible y trabajar para poder manejarlos, o en ocasiones evitarlos. Comunicar a otros de manera clara y empática las necesidades personales: pedir que se hable en un tono más bajo de voz a otra persona sin ofenderla, moverse en entornos adecuados a su sensibilidad, crear lugares de trabajo tranquilos, rodearse de gente que comprenda la situación. Creo que se pueden aprovechar las fortalezas que pueden emerger de la alta sensibilidad.

Si esta característica se asocia a un gran malestar o aparece de manera abrupta, debería realizarse una consulta médica para descartar que no sea secundaria a una patología o tratar las complicaciones que puedan haber surgido como depresión o ansiedad.