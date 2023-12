Qué dice la Constitución Nacional sobre la libertad de protesta y la libre circulación

Efectivos de la Policía Federal controlan el ingreso de personas a la estación de trenes de Once.

En diálogo con La Capital, Ricardo Terrile, abogado constitucionalista santafesino y ex diputado, explicó que la principal problemática que genera la creación de este protocolo es que “dos derechos entran en colisión en un espacio determinado”, pero aseguró no deberían de mediar mayores problemas “siempre y cuando no se interrumpa la circulación ni se generen daños contra la propiedad privada y/o los espacios públicos”.