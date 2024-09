Para no tentarse: productos ultraprocesados, más lejos de las cajas de supermercados

“La ordenanza limita la exhibición de los denominados alimentos ultra procesados en radio de tres metros de las líneas de cajas en los grandes comercios. El objetivo es promover hábitos de consumos más saludables. A quién no le pasó que, haciendo una cola para pagar manotea alguno de estos productos que sin dudas no son buenos para la salud”, señaló la edila Julia Irigoitía, integrante del bloque justicialista y autora de la iniciativa.

“Queremos invertir la motivación, trocando elementos que tengan contenidos más saludables como los frutos secos, frutas, alimentos aptos para celíacos, es decir cambiar un poco la mirada”, destacó Irigoitía.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, de LT8, la concejala señaló que al momento de diseñar esta ordenanza se realizaron reuniones con referentes de la Cámara de Supermercados de Rosario, pero remarcó que “la intención es que esta normativa cuente con campañas de difusión por parte de la Municipalidad". Habrá 90 días para que esto se ponga en práctica.

Consumo por manoteo

“La intención no es generar una complicación a los comercios, sino acompañar en el proceso de adecuación a la nueva norma. No queremos que se deje de consumir golosinas, chocolates, galletitas ultra procesadas, sino que los consumidores tengan la posibilidad de elegir otros alimentos. No estamos desincentivando el consumo por manoteo mientras esperamos para pagar. Solo pretendemos que cambie la opción. En vez de tener a mano alimentos ultra procesados , que haya a mano alimentos saludables. Es reemplazar un producto por otro, que siga consumiendo, pero alimentos más sanos”, añadió.

Desde hace unos años rige en nuestro país la ley 27.642 de etiquetado frontal, que propone brindar a los usuarios información sobre el contenido de los alimentos, mediante los polígonos negros que aparecen en los envases, sobre azúcares, grasas saturadas y esto afecta en la salud, y el motivo de esa ley tuvo que ver en avanzar en hábitos más saludables.