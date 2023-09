Piden la detención de un locutor de la Rock & Pop acusado de abusar de su hijo

El locutor y conductor concurrió a la audiencia el pasado martes, donde se le leyeron los cargos y las pruebas, pero se negó a declarar. “Pedimos la detención por el concurso del delito, que tiene una pena en expectativa superior a los 20 años, en estos casos existen riesgos procesales, incluido el riesgo de fuga”, explicó.

Según explicó la mujer, su hijo mostró comportamientos impropios para su edad, conjuntamente con episodios de violencia de Cerviño hacia el niño. "Yo sabía que algo pasaba, pero no me podía imaginar", dijo Cinthia García en una entrevista que concedió a LAM, donde también aseguró: "Yo me enteré, por lo que declaró el nene en la cámara Gesell, que él me dopaba a la noche como para que me duerma y poder quedarse con el nene libre”.

"A veces me dopaba para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona”, añadió.

La emisora Rock & Pop apartó al locutor de los dos programas en los que trabaja y emitió un escueto comunicado: “A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra Alejandro «Pollo» Cerviño, Rock & Pop confía en la justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos”.