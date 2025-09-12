La Capital | perros

Perros en el auto: qué precauciones hay que tomar si se los deja solos

Ante la multiplicación de casos de mascotas dejadas dentro de vehículos, muchos se preguntan qué cuidados tomar. Si bien es una situación que se debe evitar, algunos tips

12 de septiembre 2025 · 10:09hs
Si se deja un perro dentro del auto solo

Si se deja un perro dentro del auto solo, hay que dejar las ventanas abiertas y el aire acondicionado prendido

Tras el caso de dos perros que quedaron encerrados en una camioneta en el estacionamiento de un hipermercado de zona sur hace algunos días. se abrieron debates en torno a qué sucede cuando una mascota queda dentro de un auto sin su dueño. Si bien está claro que esta situación nunca es recomendable sí se pueden tomar recaudos para cuidar la salud de las mascotas en casos en que no se pueda evitar esta situación.

En particular, cuando los dos perritos que fueron encontrados dentro de una Kangoo en el estacionamiento del supermercado Libertad, clientes y empleados del negocio advirtieron a las autoridades, quienes poco tiempo después arribaron, rompieron una ventana del auto y liberaron al caniche y al mestizo cruza de pitbull. No obstante,

No obstante, luego de revisar a los animales, la Policía Ecológica concluyó que ambos animalitos estaban en excelente estado de salud y no presentaban signos de sofocamiento ni de estrés. Además, una revisión al Renault Kangoo reveló que el rodado cuenta con techo corredizo en el cual había una abertura por la que ingresaba aire y la temperatura dentro del habitáculo no era tan alta.

>> Leer más: Giro de 180 grados en el caso de los perros rescatados de una camioneta

Finalmente, y a pesar que los dueños habían sido demorados, quedaron en libertad horas después y pudieron reencontrarse con sus mascotas.

Si bien en esta oportunidad las mascotas no sufrieron estrés ni se vieron afectadas, en la ciudad de Rosario hay varios antecedentes de perros quedaron encerrados dentro de autos con desenlaces fatales. Uno de estos casos tomó lugar en diciembre pasado, cuando una mujer olvidó a su perrito en la parte trasera de un Peugeot 208 durante un día de calor agobiante. Tras estar horas atrapado, el animal falleció por asfixia.

>> Leer más: Insólito caso en el microcentro: un perro murió encerrado dentro de un auto

En este marco, muchos se preguntan qué se debe hacer si se tiene que dejar a la mascota, aunque sea por un momento, dentro del auto sola. La ventilación del auto, la temperatura exterior y la cantidad del tiempo que el perro pase solo son factores claves.

Perros dentro de autos: ¿qué precauciones tomar?

Vale aclarar que nunca es recomendable dejar a los animales domésticos solos en un vehículo, y se aconseja evitar esto a toda costa. No obstante, si la mascota permanece dentro del auto mientras el dueño no está, hay que prestar particular atención a algunas cuestiones.

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la temperatura exterior, ya que no es lo mismo dejar a un perro solo dentro del auto en un día agobiante de verano, que en un día templado de otoño o primavera. Si las temperaturas son muy elevadas, se desaconseja completamente dejar un animal solo dentro de un vehículo.

Otra condición sumamente importante es la ventilación del auto. Si el vehículo está cerrado de manera completamente hermética, el animal puede morir de asfixia. Lo ideal es dejar las ventanas abiertas y el aire acondicionado prendido, para asegurarse de que la mascota reciba una cantidad de aire suficiente, ya que solo con la apertura de las ventanillas puede no alcanzar.

Dos puntos esenciales son la cantidad de tiempo que el perro pase en el auto y la hora del día en el que se estacione con la mascota dentro. Por un lado, si se trata de un periodo corto, como algunos minutos, y el vehículo tiene la ventilación correcta, la mascota no debería correr riesgo, pero hay que prestar particular atención a la hora del día en la que se estaciona: no es lo mismo el sol del mediodía que estacionar a la noche, momento del día en el que el calor se reduce.

Otro punto a tener en cuenta es la raza y edad del perro. Por ejemplo, las razas bicefálicas, como los Bulldog Francés, Bulldog Inglés, Pug, sufren más el calor por su forma de respirar. Además, los perros ancianos, los cachorros y los que sufren problemas crónicos de salud padecen más las altas temperaturas.

Una recomendación importante es advertir a alquien que se encuentre cerca del auto, al responsable del estacionamiento, por ejemplo, sobre la situación. O dejar un cartel advirtiendo que se regresa de manera inminente al vehículo para evitar malos entendidos.

¿Por qué no se debe dejar a un perro dentro del auto?

Una de las principales razones por las que nunca se debe dejar a un perro dentro de un auto es el aumento vertiginoso de la temperatura interior del vehículo.

A pesar de que la temperatura externa puede ser moderada, los autos siempre suelen estar a mayores temperaturas debido a que las estructuras metálicas del vehículo pueden funcionar como colectores solares que elevan la temperatura. Además, el hecho de dejar las ventanas entreabiertas o estacionar el coche en la sombra no garantiza que la temperatura dentro del vehículo se mantenga moderada ya que el vehículo actúa como una especie de horno que atrapa el calor y lo retiene, creando un microclima letal para las mascotas que estan dentro.

En una temperatura exterior de 21°C , en cuestión de minutos un auto puede alcanzar hasta 32°C en su interior y hasta puede llegar a una temperatura de 42°C. En estas temperaturas los perros comienzan a sufrir los primeros efectos de un golpe de calor que, si no se trata a tiempo, puede llevar a un daño cerebral irreversible e incluso la muerte.

¿Cómo saber si un perro está sufriendo un golpe de calor?

Los perros, a diferencia de los humanos, no cuentan con glándulas sudoríparas distribuidas por todo su cuerpo, lo que dificulta la regulación de su temperatura. En su lugar, jadean y eliminan algo de sudor a través de las almohadillas de sus patas cuando están en contacto con superficies frías, pero este proceso es mucho más lento que el sudor humano. Cuando la temperatura corporal de un perro o gato supera los 39.5°C puede producirse un golpe de calor, que es necesario detectar de inmediato.

Los signos de un golpe de calor en perros incluyen:

  • Jadeo excesivo
  • Encías oscuras
  • Vómitos
  • Mareos
  • Dificultad para respirar
  • Ojos vidriosos.

¿Qué hacer si un perro sufre un golpe de calor?

Ante cualquier síntoma de golpe de calor, es esencial llevar al animal de inmediato al veterinario.

También se recomienda llevar a la mascota a un lugar fresco, preferiblemente con aire acondicionado y ofrecerle agua fresca o cubitos de hielo. Se deben aplicar toallas frías sobre su cabeza, cuello o pecho para ayudar a bajar su temperatura.

>>Leer más: Consejos para evitar el golpe de calor en las mascotas

Noticias relacionadas
La normativa que ahora adoptó la ciudad de Las Parejas fue impuesta en otras provincias argentinas y en países europeos.

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Ver comentarios

Las más leídas

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Lo último

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

La Secretaría de Salud Pública comenzó una vigilancia activa para detectar caso de influenza B. En el invierno dominó la gripe A. Qué cuidados hay que tener

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde
POLITICA

Santa Fe tiene nueva Constitución: cómo será el acto de jura que se hará esta tarde

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje de Grassi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Ovación
El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas
Ovación

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

El ex-Tiro Federal Chimy Ávila suena en Pumas y podría ser compañero de Keylor Navas

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Rosario Central vs Boca Juniors: hora, canal y posibles formaciones para el choque por el torneo Clausura

Newells repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Newell's repite la historia de medio año atrás, justo frente al mismo Atlético Tucumán

Policiales
Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías
POLICIALES

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Detuvieron a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

La Ciudad
Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital
La Ciudad

Charla abierta y gratuita sobre Ovidio Lagos en el auditorio de La Capital

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Más de 26 mil chicos participan en visitas guiadas de Jadar 2025 en la antesala de los Odesur 2026

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Barco Ciudad de Rosario: historia y futuro del histórico barco varado en el río Paraná

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan
Policiales

Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años
La Ciudad

Rosario estrena la marcha en honor al coronel Larrabure, asesinado hace 50 años

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real
Información General

Son jóvenes, famosas, tienen millones de seguidores... y no existen en la vida real

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos
El Mundo

Tensión y ruinas en una Nepal militarizada después del caos

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines
Politica

Los libertarios pusieron la mesa para recibir a los gobernadores afines

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás
Economía

Sidersa: crédito de u$s100 millones para construir una planta en San Nicolás

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro
Información General

Encontraron muerto al argentino desaparecido el domingo en Río de Janeiro

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca
Información General

Un futbolista murió a los 32 años y su familia demanda a AstraZeneca

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro
El Mundo

El Tribunal Supremo de Brasil formó mayoría para condenar a Bolsonaro

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación
Economía

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2 % en julio y se interrumpió la recuperación

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija
La Ciudad

Piden 18 años de prisión para el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante
POLICIALES

El joven baleado en zona sur alcanzó a grabar en video a su atacante

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados
La Ciudad

Fiesta clandestina: desalojan a 150 personas, había alcohol y cables mojados

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo
La Ciudad

Ya son más baratos los taxis en Rosario: quiénes acceden a descuentos y cómo hacerlo

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa
Policiales

Quiénes son los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo
Economía

Los trabajadores de Vassalli marcharán para reclamar por sus puestos de trabajo

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros
Información General

Anmat prohibió productos para el cabello por falta de registros

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos
Información General

Quini 6: en qué agencia de lotería jugó el rosarino que ganó mil millones de pesos