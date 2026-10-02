Pagos de Ansés en octubre: de cuánto será el aumento de AUH El organismo confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo para el décimo mes del año. De cuánto es el incremento y las fechas de cobro 2 de octubre 2026 · 15:31hs

Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre

Con el comienzo del décimo mes del año, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se preguntan cuánto cobrarán en octubre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Por su parte, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes de octubre.

Los beneficiarios de AUH recibirán un aumento del 1,66% en el mes de octubre, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento, los haberes de la AUH alcanzarán los $156.588 por hijo. De todas maneras, cabe aclarar que el organismo abona únicamente el 80% del beneficio ($125.270), ya que el 20% restante se mantiene retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH con los datos de salud, vacunación y escolaridad completos.

Cuándo se cobra AUH en octubre Ansés también compartió las fechas en las que los beneficiarios recibirán el pago de los haberes en sus cuentas. El cronograma, como siempre, se organiza en función del último dígito del Documento Nacional de Identidad. DNI terminados en 0: 8 de octubre

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