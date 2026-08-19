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La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

Nadia Beller vinculó a Karina Milei con hechos de corrupción y dijo que el consultor se alejó del presidente porque tenía un círculo íntimo "demasiado prodrido"

19 de agosto 2026 · 17:28hs
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Beller

Foto: NA

Beller, la expareja de Cerimedo, siguió haciendo declaraciones desde la clínica Las Américas en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, siguió haciendo declaraciones tras el ataque en el que recibió cuatro disparos y arremetió contra el entorno del jefe del Estado argentino, Javier Milei, y particularmente contra su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia.

"Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada en la corrupción", el marco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), afirmó Beller en la clínica Las Américas de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

La abogada de 33 años afirmó que mientras mantuvo un noviazgo con el exasesor de Milei, desde diciembre pasado hasta los últimos días, él le contó sobre distintos negocios espurios que se llevaban a cabo en el gobierno argentino.

Las acusaciones de Beller

Beller sostuvo que el consultor político se alejó del primer mandatario porque "tenía un entorno demasiado podrido" y aseveró que el punto de quiebre se dio cuando Cerimedo y (su esposa) Natalia Basil, quien trabajaba en la Andis, filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo (ex director del organismo) hablaba sobre sobornos dentro de la institución.

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció", manifestó la exnovia del actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Fue entonces cuando nombró a Karina Milei: "Solo sé, por boca de él (Cerimedo), que estaba involucrada la hermana del presidente. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación".

"Fernando me contó: ‘Le dije a esta pelotuda (por su esposa) que no se metiera en política porque iba a terminar mal, y que íbamos a terminar con la relación rota'", continuó Beller.

Fernando Cerimedo, el consultor pol&iacute;tico, publicista y estratega digital argentino detenido en Bolivia.

Fernando Cerimedo, el consultor político, publicista y estratega digital argentino detenido en Bolivia.

Luego aseveró que, dentro de la gestión libertaria, la jefa del bloque oficialista en el Senado nacional, Patricia Bullrich, era la persona con la que el consultor político mantenía un vínculo más próximo.

"Su relación más cercana era con Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad (cuando fue ministra del área)”, señaló. Y nombró también a Victoria Villarruel ya que, según afirmó, uno de los trabajos que realizó Cerimedo fue “una campaña para anular a la vicepresidenta”.

Este martes, Villarruel se refirió a Cerimedo con una irónica publicación en su cuenta de la red social X. "Qué rápido envejeció todo", dijo en relación a una publicación que el asesor político realizó en 2024 en la que cuestionaba a la funcionaria y apoyaba a Karina Milei.

>>Leer más: La fiscalía de Bolivia acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de femicidio

Beller también habló sobre la presunta corrupción en la actual gestión de Bolivia. Aseveró que Cerimedo “recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina”, a través de diferentes empresas.

“Lo que sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él, además, guardaba dinero en maletas”, completó.

La situación de Serimedo

La situación judicial de Cerimedo se agravó en Bolivia luego de que la fiscalía lo imputara por tentativa de femicidio en la causa que investiga el ataque a balazos contra Beller.

El consultor político marplatense se negó a declarar y continuará detenido mientras la Justicia avanza con la investigación.

Cerimedo está acusado de haber tenido participación como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el lunes a la noche en Santa Cruz de la Sierra.

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