Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

Para seguir recibiendo los pañales en sus domicilios, los afiliados deben asegurarse de mantener su solicitud actualizada. En esta nota la forma más fácil de renovarla

4 de diciembre 2025 · 12:09hs
Los afiliados de Pami deben mantener su óden médica actualizada para recibir los pañales en sus domicilios

Los afiliados de Pami deben mantener su óden médica actualizada para recibir los pañales en sus domicilios

El sistema de pañales gratuitos de Pami es uno de los más utilizados por los afiliados a nivel nacional. A partir de la última actualización, más de 5 millones de jubilados disfrutan del servicio de entrega a domicilio, pero para mantenerlo deben asegurarse de actualizar constantemente su solicitud.

El nuevo sistema de pañales exige ciertas reglas y requisitos que los afiliados deben cumplir para recibir los insumos. La más importante tiene que ver con la solicitud, ya que Pami exige que se demuestre por parte del beneficiario la necesidad de contar con los higiénicos absorbentes antes de entregarlos.

Afortunadamente, el trámite solo debe realizarse cada algunos meses y, mientras el afiliado chequee la vigencia de su certificado recibirá los pañales regularmente en su domicilio.

Cómo renovar la solicitud de pañales de Pami

El nuevo sistema de entrega de pañales funciona desde junio de este mismo año. Para recibir los insumos, los afiliados deben presentar una Órden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera.

En suma, siempre que el afiliado cuente con una receta vigente, estará inscripto exitosamente al sistema de entregas. Pero cabe destacar que esta solicitud para recibir pañales debe renovarse cada seis meses, ya que este es el tiempo de validez que tienen las recetas.

Una vez transcurrido ese período de tiempo desde la emisión de la receta, se requiere una renovación del beneficio. Para esto, el médico de cabecera debe generar una receta electrónica nueva.

En resumen, los pasos son:

  • 1- Solicitar al médico de cabecera que genere una nueva órden médica que certifique el uso de pañales descartables por parte del afiliado.
  • 2- Aprovechar la consulta para chequear los datos personales: domicilio, teléfono o correo electrónico. En caso de ser necesaria una actualización de la información, es el momento para editarla.
  • 3- Una vez emitida la receta, el afiliado no debe presentarse en ningún lugar para entregarla. La información queda actualizada en el sistema y el afiliado puede recibir pañales con normalidad.

Si se presenta algún inconveniente a la hora de renovar la órden médica, el afiliado puede llamar al 138 “Pami Escucha y Responde” o acercarse a las oficinas de atención de Pami para recibir ayuda.

Cuántos pañales de Pami se pueden recibir por mes

Según determinó la obra social, se entregan hasta 90 unidades de pañales al mes por jubilado. Para acceder al beneficio, los afiliados deben cumplir con ciertos requisitos y seguir un proceso administrativo establecido.

Dependiendo de las necesidades del afiliado, la obra social puede hacer entrega de 30, 60 o 90 higiénicos absorbentes al mes. En caso de que el afiliado necesite acceder a una cantidad mayor a 90, el pedido será evaluado por el área central de Pami.

¿Quiénes pueden acceder a pañales gratuitos?

Según el sitio oficial de Pami, para recibir los pañales gratuitos los afiliados deben estar inscriptos en el padrón de Pami, lo que implica estar registrados como beneficiarios en el sistema.

Además, es necesario contar con una receta electrónica vigente, emitida por el médico de cabecera. Quienes ya recibían los pañales antes del cambio de sistema fueron incorporados exitosamente al nuevo, pero quienes aún no cuentan con este beneficio, deben iniciar la solicitud a través de su médico de cabecera habilitado en el sistema OME (Orden Médica Electrónica).

Por último, los solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para realizar el trámite: DNI y la credencial de afiliado.

