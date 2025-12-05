La Capital | Información General | Pami

"Mi Pami" para jubilados: cuáles son los trámites que se pueden realizar desde la app

La obra social de los jubilados cuenta con un portal de autogestión que cuenta con diferentes gestiones posibles. En esta nota, cómo ingresar desde el celular

5 de diciembre 2025 · 11:48hs
Concoce cualés son los datos necesarios para realizar gestiones en Mi Pami

Concoce cualés son los datos necesarios para realizar gestiones en "Mi Pami"

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) incorpora nuevas funciones constantemente con el fin de evitar que sus afiliados tengan que salir de sus hogares para realizar gestiones. Desde “Mi Pami”, los jubilados pueden realizar sus trámites de manera online, consultar la cartilla médica, recibir y consultar las recetas electrónicas, entre otras opciones.

Según explica la obra social, “Mi Pami es un portal de autogestión online que te permite realizar trámites y consultar información personal de forma más simple y rápida, por internet, a través de una computadora o un celular, sin tener que acercarte a tu Agencia”.

A medida que fue avanzando el año, la entidad incorporó nuevas funciones a “Mi Pami”, por lo que siempre es importante estar atento a nuevas tareas que puedan realizarse directamente desde el portal. Además, es posible descargar la aplicación "Mi Pami" desde cualquier celular, ya que se encuentra disponible para Android y Apple. Esta es totalmente gratuita y en ella se pueden realizar las mismas gestiones que en el portal web, pero con mayor facilidad para acceder.

>>Leer más: Pami: quiénes pueden acceder a medicamentos gratuitos en diciembre

Qué trámites se pueden realizar desde “Mi Pami”

La lista siempre está sujeta a nuevas incorporaciones, pero en principio, desde "Mi Pami" es posible:

  • Tramitar la credencial digital

La credencial digital, una vez generada, permanece siempre disponible desde la aplicación de Pami. Para los afiliados es fundamental contar con la credencial para acceder a sus medicamentos y demás servicios. Contando con la credencial digital se aseguran de llevar en el celular su documento siempre activo y disponible, sin necesidad de imprimirlo.

  • Consultar la cartilla médica

Para encontrar a los médicos especialistas, centros de salud y servicios médicos necesarios, el afiliado debe tener a mano la cartilla médica. Desde “Mi Pami” se pueden consultar no solo cuestiones acerca del médico ya asignado, sino que ante cualquier necesidad, se puede adquirir información sobre otros médicos y centros de salud.

  • Consultar la información PAMI

Todos los datos de relevancia para el afiliado, desde los personales hasta los médicos, quedan almacenados en esta plataforma para ser consultados tantas veces sea necesario.

  • Modificar y agregar los datos de contacto

Si existen modificaciones en los datos del afiliado, desde “Mi Pami” podrá actualizarlos rápidamente.

  • Consultar las solicitudes de medicamentos

Cada trámite iniciado podrá ser consultado desde “Mi Pami” para informarse acerca de su estado.

  • Recibir y consultar las recetas electrónicas prescriptas por los médicos

Los médicos del afiliado pueden generar sus recetas de manera electrónica y estas quedarán disponibles en la aplicación de Pami, por lo que el asociado no deberá preocuparse por posibles extravíos de las recetas de papel. Además, si existen dudas alrededor de las recetas, el afiliado podrá acceder a ellas a partir del portal.

>> Leer más: Pami: cómo renovar la solicitud de pañales gratuitos paso a paso

Cómo ingresar a “Mi Pami”

En primer lugar, para acceder a “Mi Pami” es necesario registrarse. Desde la página oficial de Pami se puede acceder a la sección de acceso a “Mi Pami”. Para realizar la gestión se deben tener a disposición ciertos datos: DNI y número de trámite, número de cuil, credencial de Pami y un correo electrónico.

Es importante elegir un correo electrónico activo, ya que a este se le enviarán los datos de acceso. Una vez recibido el mail se deberán seguir los pasos para la activación de la cuenta.

De cualquier manera, ante cualquier duda o consulta es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

Noticias relacionadas
La provincia advierte por una aceite de oliva que representa un riesgo para la salud

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Cuándo se cobra el programa Volver al Trabajo de Anses

Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios de este programa de Anses en diciembre

Airbus A320 de JetBlue

Peligro en el aire: un avión aterrizó de emergencia debido al impacto de un rayo cósmico

Marley viralizó un pasaje económico para recorrer el mundo 

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Ver comentarios

Las más leídas

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Lo último

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Lewandowski: La infraestructura para la producción no puede esperar

Lewandowski: "La infraestructura para la producción no puede esperar"

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Anmat exigió el retiro inmediato de un aceite de oliva

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El fuego destruyó parte del galpón utilizado para compostaje, aunque no afectó otros servicios del predio municipal de la zona oeste

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

El extraño posteo sobre un jugador de Central con camiseta de otro equipo y un ícono triste

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Ovación
Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

Franco Colapinto finalizó arriba de Pierre Gasly en la FP2 pero con los Alpine hundidos en Abu Dabi

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: No puedo creer que lo compares

La indirecta de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi: "No puedo creer que lo compares"

Lionel Scaloni: No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial

Lionel Scaloni: "No tengo dudas de que Messi tomará la mejor decisión de cara al Mundial"

Policiales
Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

La Ciudad
Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores
Información General

La empresa que produce los Palitos de la Selva suspende a 600 trabajadores

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta
Policiales

Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional
La Ciudad

Dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario
La Ciudad

Desde Dios a los vecinos: por qué juraron los nuevos concejales de Rosario