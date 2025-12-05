"Mi Pami" para jubilados: cuáles son los trámites que se pueden realizar desde la app

La obra social de los jubilados cuenta con un portal de autogestión que cuenta con diferentes gestiones posibles. En esta nota, cómo ingresar desde el celular

Concoce cualés son los datos necesarios para realizar gestiones en "Mi Pami"

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) incorpora nuevas funciones constantemente con el fin de evitar que sus afiliados tengan que salir de sus hogares para realizar gestiones. Desde “Mi Pami”, los jubilados pueden realizar sus trámites de manera online, consultar la cartilla médica, recibir y consultar las recetas electrónicas, entre otras opciones.

Según explica la obra social, “Mi Pami es un portal de autogestión online que te permite realizar trámites y consultar información personal de forma más simple y rápida , por internet, a través de una computadora o un celular, sin tener que acercarte a tu Agencia” .

A medida que fue avanzando el año, la entidad incorporó nuevas funciones a “Mi Pami”, por lo que siempre es importante estar atento a nuevas tareas que puedan realizarse directamente desde el portal. Además, es posible descargar la aplicación "Mi Pami" desde cualquier celular, ya que se encuentra disponible para Android y Apple. Esta es totalmente gratuita y en ella se pueden realizar las mismas gestiones que en el portal web, pero con mayor facilidad para acceder.

Qué trámites se pueden realizar desde “Mi Pami”

La lista siempre está sujeta a nuevas incorporaciones, pero en principio, desde "Mi Pami" es posible:

Tramitar la credencial digital

La credencial digital, una vez generada, permanece siempre disponible desde la aplicación de Pami. Para los afiliados es fundamental contar con la credencial para acceder a sus medicamentos y demás servicios. Contando con la credencial digital se aseguran de llevar en el celular su documento siempre activo y disponible, sin necesidad de imprimirlo.

Consultar la cartilla médica

Para encontrar a los médicos especialistas, centros de salud y servicios médicos necesarios, el afiliado debe tener a mano la cartilla médica. Desde “Mi Pami” se pueden consultar no solo cuestiones acerca del médico ya asignado, sino que ante cualquier necesidad, se puede adquirir información sobre otros médicos y centros de salud.

Consultar la información PAMI

Todos los datos de relevancia para el afiliado, desde los personales hasta los médicos, quedan almacenados en esta plataforma para ser consultados tantas veces sea necesario.

Modificar y agregar los datos de contacto

Si existen modificaciones en los datos del afiliado, desde “Mi Pami” podrá actualizarlos rápidamente.

Consultar las solicitudes de medicamentos

Cada trámite iniciado podrá ser consultado desde “Mi Pami” para informarse acerca de su estado.

Recibir y consultar las recetas electrónicas prescriptas por los médicos

Los médicos del afiliado pueden generar sus recetas de manera electrónica y estas quedarán disponibles en la aplicación de Pami, por lo que el asociado no deberá preocuparse por posibles extravíos de las recetas de papel. Además, si existen dudas alrededor de las recetas, el afiliado podrá acceder a ellas a partir del portal.

Cómo ingresar a “Mi Pami”

En primer lugar, para acceder a “Mi Pami” es necesario registrarse. Desde la página oficial de Pami se puede acceder a la sección de acceso a “Mi Pami”. Para realizar la gestión se deben tener a disposición ciertos datos: DNI y número de trámite, número de cuil, credencial de Pami y un correo electrónico.

Es importante elegir un correo electrónico activo, ya que a este se le enviarán los datos de acceso. Una vez recibido el mail se deberán seguir los pasos para la activación de la cuenta.

De cualquier manera, ante cualquier duda o consulta es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.