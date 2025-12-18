La CGT advirtió que habrá paro general si el Senado aprueba la reforma laboral de Milei

En un acto masivo en Plaza de Mayo, la central obrera calificó el proyecto como regresivo y precarizador y anticipó un plan de lucha

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves en la ciudad de Buenos Aires con un acto en Plaza de Mayo para exhibir fuerza frente al gobierno de Javier Milei y advertir que , si el Senado avanza con la reforma laboral antes de fin de año, el conflicto podría escalar a un paro general.

La central obrera calificó el proyecto oficialista como “regresivo y precarizador” y lo ubicó como el eje de un nuevo ciclo de confrontación con el Ejecutivo . El mensaje fue explícito: la movilización marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en una huelga en todo el país si el gobierno insiste con la iniciativa.

Desde el escenario montado frente a la Pirámide de Mayo, con vista al Cabildo y un telón celeste que llevaba la consigna “En defensa del trabajo y la dignidad”, los nuevos secretarios generales de la CGT hicieron su debut como conducción visible en una protesta masiva. El primero en hablar fue Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros, quien lanzó una advertencia directa. “Es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos los que están acá atrás y terminaremos en un paro nacional”, dijo en alusión a la Casa Rosada. “No hay libertad sin justicia social, le pese a quien le pese”, agregó.

La amenaza de una huelga general fue retomada por Octavio Argüello, dirigente de Camioneros y también integrante del triunvirato . “Si no nos escuchan, estoy convencido de que vamos a terminar en un paro nacional”, afirmó, reforzando el tono de confrontación de la jornada. Luego tomó la palabra Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, quien cuestionó los fundamentos económicos del proyecto. “Se perdieron 276 mil puestos de trabajo y cerraron 20 mil pymes. ¿De qué modelo exitoso hablan?”, planteó ante una plaza colmada.

Las columnas sindicales se concentraron especialmente en los alrededores del escenario. Se observaron banderas de la CGT y de gremios como UDA, Uocra, Smata y Seivara, además de la presencia de movimientos sociales, sectores del peronismo y agrupaciones de izquierda. En los días previos, la conducción cegetista había mantenido reuniones políticas, entre ellas un encuentro con intendentes bonaerenses mayoritariamente vinculados a La Cámpora, en una señal de articulación opositora frente al avance del proyecto en el Congreso.

El documento de la CGT

En el documento político que la CGT se preparaba para difundir, la reforma laboral fue presentada como una iniciativa que concibe al trabajo “como un costo a reducir y no como un derecho humano”. Según la central, el proyecto apunta a debilitar a los sindicatos, no generará empleo genuino y abaratará los despidos. En ese marco, el gobierno fue caracterizado como una administración que responde a las demandas del capital financiero y no a las necesidades de los trabajadores.

La movilización tuvo un fuerte impacto en el centro porteño. La avenida 9 de Julio permaneció cortada desde Belgrano hacia el norte por el avance de columnas sindicales, entre ellas la de Camioneros, mientras que la avenida de Mayo estuvo interrumpida desde la 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, convertida en epicentro de la concentración. El operativo de seguridad fue coordinado entre el gobierno de la Ciudad y la Nación, con un importante despliegue de efectivos y la Casa Rosada vallada y custodiada.

Con el Senado como próximo escenario de definición, la CGT dejó en claro que, si el oficialismo logra avanzar con la reforma laboral, la respuesta no se limitará a las calles. La advertencia de un paro nacional quedó planteada como el próximo paso de una escalada que vuelve a tensionar la relación entre el movimiento obrero y el gobierno de Javier Milei.

Rosario también salió a la calle contra la reforma

En paralelo a la movilización en Plaza de Mayo, Rosario vivió una jornada de marchas y concentraciones a lo largo de todo el día. Desde la mañana, gremios y organizaciones sociales se movilizaron desde la iglesia San Cayetano hacia la plaza 25 de Mayo, con bombos, cánticos y banderas, y por la tarde la CGT Rosario encabezó un acto masivo en el centro de la ciudad en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.