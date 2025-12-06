Porto Seguro cobrará una tasa ambiental diaria a los turistas

A partir del 1° de enero de 2026, Porto Seguro, Estado de Bahía, Brasil, iniciará un sistema de cobro para visitantes que lleguen en vehículos, mediante lectura automática de patentes, funcionando sin peajes ni controles presenciales.
Porto Seguro cobrará desde 2026 una Tasa de Preservación Ambiental a vehículos visitantes para regular el turismo, mejorar movilidad y proteger áreas naturales.
La medida se llamará Tasa de Preservación Ambiental (TPA) y abarcará la ciudad principal y los distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva.
Las tarifas oscilarán entre 3 y 90 reales diarios, según la categoría del vehículo.
Las motocicletas pagarán 3 reales, los autos particulares 9,90 reales, las camionetas 12,90, las vans 30, los microbuses y motorhomes 45, los autobuses 70 y los camiones o acoplados 90 reales. El cobro será principalmente remoto, mediante plataformas digitales y puntos autorizados.
Regular el flujo turístico, optimizar la movilidad y proteger áreas naturales de alta afluencia en Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva.
La fiscalización estará a cargo de Eco Porto Seguro, que operará cámaras automatizadas de ingreso. El incumplimiento implicará multas del 50% del monto adeudado.
Porto Seguro recibe más de dos millones de visitantes por año, consolidándose como uno de los destinos más demandados del litoral brasileño.
