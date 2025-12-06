Porto Seguro cobrará una tasa ambiental diaria a los turistas

Porto Seguro cobrará desde 2026 una Tasa de Preservación Ambiental a vehículos visitantes para regular el turismo, mejorar movilidad y proteger áreas naturales.

La ciudad de Porto Seguro en Brasil, comenzará a cobrar una Tasa de Preservación Ambiental.

A partir del 1° de enero de 2026 , Porto Seguro , Estado de Bahía, Brasil, iniciará un sistema de cobro para visitantes que lleguen en vehículos , mediante lectura automática de patentes , funcionando sin peajes ni controles presenciales.

La medida se llamará Tasa de Preservación Ambiental (TPA) y abarcará la ciudad principal y los distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva .

Las tarifas oscilarán entre 3 y 90 reales diarios , según la categoría del vehículo.

Las motocicletas pagarán 3 reales , los autos particulares 9,90 reales , las camionetas 12,90 , las vans 30 , los microbuses y motorhomes 45 , los autobuses 70 y los camiones o acoplados 90 reales . El cobro será principalmente remoto , mediante plataformas digitales y puntos autorizados.

¿Cuál es el objetivo de la tasa ambiental?

Regular el flujo turístico, optimizar la movilidad y proteger áreas naturales de alta afluencia en Arraial d’Ajuda, Trancoso y Caraíva.

La fiscalización estará a cargo de Eco Porto Seguro, que operará cámaras automatizadas de ingreso. El incumplimiento implicará multas del 50% del monto adeudado.

Porto Seguro recibe más de dos millones de visitantes por año, consolidándose como uno de los destinos más demandados del litoral brasileño.