El defensor de la selección argentina protagonizó un raro momento en el evento de moda de su pareja Carolina Calvani y generó risas con un comentario

El futbolista Nicolás Tagliafico protagonizó un divertido momento durante un evento de moda organizado por su pareja, Carolina Calvani. Dos chicas se acercaron para pedirle un saludo especial para sus novios y el defensor reaccionó con una ocurrencia que rápidamente recorrió todas las plataformas digitales.

Según se viralizó en redes sociales , el jugador les dijo a los novios ausentes: “Jódanse, giles, por no venir” , lo que generó risas y la inmediata admiración de los presentes que presenciaron la escena en vivo. Con esto, Nico revivió el meme: "Faltaste y vino Messi".

El defensor, ampliamente conocido por su gran sentido del humor y su habitual cercanía con los fanáticos, demostró una vez más su autenticidad y carisma al interactuar de manera tan original con las asistentes al evento.

Tagliafico fue al evento de su mujer, dos chicas se le acercaron para pedirle que le mande saludo a sus novios y les mando diciéndoles “jodanse giles, por no venir” jajaj que tipazo pic.twitter.com/hwO1t8DNpa

La anécdota, compartida inicialmente en la red social X y luego replicada masivamente en otras plataformas, capturó la atención tanto de los seguidores del deportista como de los hinchas de la selección argentina .

En el video que documenta perfectamente el momento, se escucha al futbolista enviar el saludo a los novios de las jóvenes, acompañado de la frase que se convirtió en tendencia en pocas horas.

Humor, redes sociales y una pareja que se apoya

El evento en cuestión era un pop-up exclusivo de la marca de indumentaria de Carolina Calvani, donde Nicolás Tagliafico se hizo presente para acompañar y apoyar de cerca a su pareja en este importante proyecto.

Las imágenes compartidas del evento mostraban un ambiente sumamente festivo y la presencia destacada de diversas personalidades del espectáculo, incluyendo a numerosas amigas de la pareja.

La rápida y masiva difusión del ocurrente mensaje puso una vez más de relieve su espontánea personalidad y la genuina conexión que mantiene con sus seguidores, incluso en contextos de alta exposición mediática.