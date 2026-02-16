La Capital | Información General | Quini 6

Más de 8.000 millones de pesos en el Revancha del Quini 6: ¿dónde salió el premio?

La Lotería de Santa Fe confirmó que la única apuesta ganadora se hizo en una provincia del Litoral argentino

16 de febrero 2026 · 09:58hs
El Quini 6 vuelve a sortearse el próximo miércoles.

El Quini 6 vuelve a sortearse el próximo miércoles.

El último sorteo del Quini 6 tuvo un resultado impactante en la mitad del fin de semana extralargo. Durante los festejos de carnaval se anunció un premio de más de 8.000 millones de pesos para una apuesta de la provincia de Corrientes en el Revancha, una cifra que no queda demasiado lejos del pozo del próximo miércoles.

La noticia generó un fuerte impacto en agencias oficiales, redes sociales y seguidores del producto, ya que era muy alta la expectativa en torno a lo que se ponía en juego este domingo. Como ocurre en estos casos, el anonimato está garantizado, pero la ilusión colectiva se multiplica: vecinos, clientes habituales y agencieros comparten la emoción de saber que la fortuna, una vez más, se materializa en el pago de un monto realmente impresionante.

La boleta ganadora alcanzó los seis aciertos con una sola apuesta, adjudicándose la totalidad del pozo acumulado. La apuesta se enfocó en los siguientes números: 07, 11, 13, 14, 36 y 37.

¿De cuánto dinero es el premio del Quini 6?

El sorteo 3.348 concluyó con el anuncio de un premio de 8.061.570.084,60 pesos, de acuerdo al extracto oficial. Se trata de la única jugada que tuvo 100 % de efectividad en la modalidad Revancha.

Cada nuevo ganador del Quini 6 representa una historia de oportunidades, proyectos y cambios de vida posibles. Ese es sin duda, el capital que el juego de azar más vendido del país tiene con respecto a sus competidores: los premios que salen, las vidas que cambian los pozos récords que se logran y los afortunados que cada miércoles y cada domingo pueden contar millones.

¿Qué números salieron este domingo en el Quini 6?

El sorteo tradicional de este domingo no tuvo premios con seis aciertos. Los números que salieron fueron 06 ,12, 24, 26, 40 y 41.

Para la Segunda del Quini, las bolillas ganadoras fueron: 03, 17, 21, 34, 38 y 43, mientras que el Siempre Sale dejó 59 ganadores con cinco aciertos cada uno, acertando los números 04, 07, 12, 22, 26 y 39. Cada apuesta recibirá más de $ 6.850.000.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio y cuánto se va en impuestos

Desde la Lotería de Santa Fe recordaron que el juego se desarrolla bajo estrictos controles y que los recursos generados regresan a la sociedad a través de políticas públicas en salud, acción social, deporte y educación, reforzando el carácter solidario del sistema de loterías oficiales.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6?

El próximo sorteo se realizará el miércoles 18 de febrero con un pozo total estimado que supera los $10.450 millones, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país.

No te olvides de jugar, el próximo miércoles vos podés ser otro nuevo millonario en la Republica Argentina.

Noticias relacionadas
quini 6 vacante: el pozo del proximo domingo batira el record historico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de febrero

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

seis santafesinos entre los ganadores del siempre sale del quini 6

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Tremendo desahogo de Camilo Ugo Carabelli, tras ganar por segunda vez seguida el Quini 6 Rosario Challenger.

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en el Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en el Revancha

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Lo último

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen perdió la chance de otra medalla

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen perdió la chance de otra medalla

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newells rescató un punto sobre el final contra Deportivo Riestra y le dio respiro a la dupla

Newell's rescató un punto sobre el final contra Deportivo Riestra y le dio respiro a la dupla

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Este sábado y domingo registraron picos de más de 270 móviles en la calle, decenas de detenciones y más de 10.000 controles en una sola jornada

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en el Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en el Revancha

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Ovación
Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newells rescató un punto sobre el final contra Deportivo Riestra y le dio respiro a la dupla

Newell's rescató un punto sobre el final contra Deportivo Riestra y le dio respiro a la dupla

Todo mal para Newells: se lesionó Matías Cóccaro y de nuevo regaló un gol

Todo mal para Newell's: se lesionó Matías Cóccaro y de nuevo regaló un gol

Policiales
Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Plan de calles: terminaron obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: terminaron obras de repavimentación de avenida Pellegrini

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral
Economía

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex-Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex-Rural y definieron una nueva fecha

Denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del anarquista de la molotov
Policiales

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del "anarquista de la molotov"

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro