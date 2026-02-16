La Capital | Información General | eclipse

"Anillo de fuego" y eclipse total de luna: por qué no se verán desde Argentina

Especialistas explican las razones astronómicas y cuándo volverán a darse mejores oportunidades de observación

16 de febrero 2026 · 14:28hs
La temporada de eclipses no podrá disfrutarse a pleno desde Argentina

La temporada de eclipses no podrá disfrutarse a pleno desde Argentina

La seguidilla de fenómenos astronómicos prevista para las próximas semanas generó expectativa en redes sociales, donde circulan imágenes que prometen un impactante “anillo de fuego” y una “luna de sangre” visibles desde distintos puntos de la Argentina. Sin embargo, especialistas advierten que, en esta ocasión, las condiciones no serán favorables para el país. Este lunes se producirá un eclipse solar anular y el martes 3 de marzo tendrá lugar un eclipse total de Luna. Pero ninguno de los dos se verá en plenitud desde territorio argentino.

“Lamentablemente, para este par de eclipses las condiciones no son buenas para poder verlos en Argentina”, explicó Guillermo Bosch, astrónomo y director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en diálogo con Chequeado.

El eclipse solar anular: por qué el “anillo de fuego” no se verá en la Argentina

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Es anular cuando el disco lunar no cubre completamente al Sol y deja visible un anillo luminoso, conocido popularmente como “anillo de fuego”.

En este caso, la mejor visibilidad estará en la Antártida, particularmente en el sector cuyas costas miran hacia Australia. “Es realmente imposible ver la anularidad desde Argentina”, remarcó Bosch.

Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), la fase anular durará aproximadamente dos minutos. La franja de anularidad atravesará principalmente zonas antárticas y áreas oceánicas. Solo una pequeña porción del planeta, el 2,17% de la población mundial, podrá observar alguna fase del eclipse, de acuerdo con cálculos del portal especializado Time and Date (Time and Date, 2026).

¿Qué se verá en el sur argentino?

En el extremo sur del país apenas se registrará un leve oscurecimiento del Sol y con el astro muy bajo sobre el horizonte.

El astrónomo Eduardo Fernández Lajús, investigador independiente del Conicet, detalló algunos casos:

  • Río Gallegos: 0,2% de oscurecimiento, con el Sol a 6° sobre el horizonte.

  • Ushuaia: 3,3% de oscurecimiento, con el Sol a 7,5°.

  • Base Belgrano II (Antártida Argentina): hasta 50% de oscurecimiento, con el Sol a 20° de altura.

La combinación de un porcentaje mínimo de cobertura y un Sol muy bajo en el horizonte vuelve prácticamente imperceptible el fenómeno para el observador casual.

>> La Capital: La "Luna de Sangre" llega en septiembre: qué día se verá

Bosch subrayó además la rareza de estos eventos: “En promedio, la posibilidad de ver un eclipse solar en una misma ciudad es una cada 300 años. Es un fenómeno bastante exótico y también la razón por la que mucha gente viaja a esos lugares”.

En la Argentina, el 2 de octubre de 2024 se produjo un eclipse solar anular que despertó interés internacional. Y el 6 de febrero de 2027 habrá otro eclipse anular cuya franja de máxima visibilidad incluirá al país entre los nueve territorios privilegiados para la observación.

Eclipse total de Luna: la “luna de sangre” casi no se verá en el país

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Según la NASA, el tono rojizo característico, que popularmente se denomina “luna de sangre”, se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar principalmente longitudes de onda rojizas. “Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna”.

El fenómeno completo durará casi 5 horas y 40 minutos. Será visible en su totalidad en el noroeste de Estados Unidos, oeste de Canadá, Alaska, este de Australia, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, norte de Japón y Siberia oriental.

En América del Sur, solo se alcanzará a ver el comienzo de la fase total en el norte de Perú, Ecuador, Colombia y oeste de Venezuela.

“Para Argentina, este eclipse también es muy desfavorable. Solamente se verá el comienzo de la fase parcial en el extremo noroeste del país, en Jujuy, Salta y Catamarca. Pero también hay que contar con un horizonte muy bajo en el momento en el que se pone la Luna, lo cual es difícil geográficamente porque están los Andes”, explicó Bosch.

A diferencia de los eclipses solares, los lunares son más frecuentes y accesibles para un mismo punto del planeta. “La estadística indica que un observador en un lugar fijo de la Tierra podrá observar un eclipse total de Luna cada dos años y medio o tres”, señaló Fernández Lajús.

Temporada de eclipses: por qué se producen dos fenómenos en pocas semanas

La cercanía temporal entre ambos eventos no es casual. Se trata de una “temporada de eclipses”, un período en el que el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera favorable. La NASA define las temporadas de eclipses como los dos únicos períodos del año en los que los tres cuerpos están alineados. Cada temporada dura unos 35 días y se repite aproximadamente cada seis meses.

Fernández Lajús explicó que los eclipses ocurren cuando el Sol y la Luna se encuentran cerca de los nodos lunares, los puntos donde la órbita de la Luna cruza el plano de la órbita terrestre.

  • Si ambos astros están cerca del mismo nodo, la Luna puede tapar al Sol (eclipse solar).

  • Si están en nodos opuestos, la Luna atraviesa el cono de sombra terrestre (eclipse lunar).

Debido a la velocidad orbital de la Tierra, mientras el Sol permanece cerca de un nodo, la Luna puede pasar por uno y, dos semanas después, por el otro, lo que habilita una secuencia de un eclipse solar seguido de uno lunar, o viceversa. En ocasiones incluso puede producirse un tercer evento dentro de la misma temporada.

En 2026 habrá dos temporadas de eclipses: la primera entre febrero y marzo (eclipse solar anular y eclipse total de Luna) y una segunda en agosto.

Qué implica para Rosario y Santa Fe

Para Rosario y la región central del país, ninguno de los dos fenómenos ofrecerá condiciones de observación significativas. En el caso del eclipse solar, la cobertura será nula o imperceptible. En el eclipse lunar, la fase total no será visible y la parcialidad quedará restringida al extremo noroeste argentino.

El dato contrasta con el fuerte impacto que generó el eclipse anular de octubre de 2024, cuando miles de personas se desplazaron hacia la franja de anularidad en la Patagonia.

La expectativa ahora se traslada a febrero de 2027, cuando la Argentina volverá a ubicarse dentro del corredor privilegiado para observar un “anillo de fuego” en plenitud.

Noticias relacionadas
Todos los resultados del Quini 6

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El periodista Quique Felman cubrió el mundial de fútbol de Qatar 2022

Quien es Quique Felman: perfil del periodista argentino acusado de lavado de activos en EE.UU.

Quique Felman fue detenido en Estados Unidos

El periodista Quique Felman fue detenido en EEUU y pagó U$S 130 mil de fianza para ser liberado

La campaña cuenta con rebajas en rubros como librerías, indumentaria y jugueterías

La vuelta a clases llega con descuentos y cuotas en productos escolares: cuáles son las promociones y fechas

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

Lo último

Los 23 jugadores de Newells, rumbo al estadio de Deportivo Riestra para un choque clave

Los 23 jugadores de Newell's, rumbo al estadio de Deportivo Riestra para un choque clave

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

Lo que dejó el Cosquín Rock 2026: encuentro entre generaciones y un abanico de propuestas musicales

Lo que dejó el Cosquín Rock 2026: encuentro entre generaciones y un abanico de propuestas musicales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

La policía secuestró un inhibidor de alarmas que habrían utilizado para intentar robar un Toyota Corolla al que dañaron en la puerta de conductor y el baúl
Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Los 23 jugadores de Newells, rumbo al estadio de Deportivo Riestra para un choque clave

Por Gustavo Conti
Ovación

Los 23 jugadores de Newell's, rumbo al estadio de Deportivo Riestra para un choque clave

Nueva ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Nueva ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Ovación
Di María está encendido en Central y las redes piden su vuelta a la selección para el Mundial 2026
Ovación

Di María está encendido en Central y las redes piden su vuelta a la selección para el Mundial 2026

Di María está encendido en Central y las redes piden su vuelta a la selección para el Mundial 2026

Di María está encendido en Central y las redes piden su vuelta a la selección para el Mundial 2026

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se contectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se contectó con el equipo"

Problema para Newells: un titular está en duda para visitar este lunes a Riestra

Problema para Newell's: un titular está en duda para visitar este lunes a Riestra

Policiales
Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

La Ciudad
El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Por Carlos Durhand
Ovación

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral
Economía

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe