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México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

Es conocido como Hijo de Fishman y podría acusarlo de homicidio culposo. El árbitro, apodado El Búho, tenía 75 años

8 de octubre 2026 · 20:13hs
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México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

Las autoridades mexicanas arrestaron a un luchador por la muerte de un árbitro durante un espectáculo de lucha libre en una localidad del centro de México.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles, durante una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, un pueblo del Estado de Hidalgo. La fiscalía local indicó que el luchador, identificado como José Ángel Nájera y conocido como Hijo de Fishman, se encuentra bajo investigación por el delito de homicidio culposo, es decir, no intencionado.

Videos del espectáculo divulgados en redes muestran al luchador haciendo una llave al árbitro Gerardo Germán Pineda, alias El Búho. La fiscalía solo se refirió a los involucrados por sus iniciales y dijo que la detención tuvo lugar por señalamientos directos de testigos contra el luchador.

La empresa encargada del evento, El Patrón Espectáculos, dijo en un comunicado que está ofreciendo “acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman” y que mantiene contacto con la familia de Pineda “para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”.

Maniobras arriesgadas

La lucha libre es un espectáculo muy popular en México, donde los luchadores se visten con coloridos trajes y máscaras, y usualmente realizan arriesgadas maniobras aéreas dentro y fuera del ring. Aunque estas prácticas pueden causar lesiones, en algunos casos de gravedad, no es habitual que un árbitro se vea afectado.

Según comentarios en redes sociales, el luchador le habría aplicado al árbitro una maniobra llamada martinete, que es cuando el luchador levanta al rival, lo coloca cabeza abajo y lo deja caer contra la lona. Pero algunos medios precisaron que los videos no mostraban esa maniobra.

El caso se mantiene bajo investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo por el delito de homicidio culposo.

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