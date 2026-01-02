La Capital | Información General | luna llena

Luna llena de enero 2026: cuándo es y por qué se la llama "Luna del Lobo"

El primer plenilunio del año llegará en los primeros días de enero y se destacará por su brillo, ya que coincidirá con una Superluna visible en Argentina

2 de enero 2026 · 13:31hs
Durante el 2026

Durante el 2026, se producirán cuatro eclipses en total: dos lunares y dos solares

Con el inicio de 2026, muchas personas comienzan a consultar el calendario astronómico para saber cuándo ocurrirá la primera Luna llena del año. Este fenómeno, que permite observar al satélite completamente iluminado, determinará el arranque del calendario lunar.

La Luna atraviesa sus distintas fases a partir de su posición respecto de la Tierra y el Sol. Este ciclo, que dura aproximadamente 28 días, provoca que las fechas no coincidan de manera exacta con el calendario tradicional, por lo que cada mes presenta variaciones.

Más allá del atractivo visual, la Luna llena de enero genera interés por su simbolismo. En distintas culturas, se le atribuyen influencias sobre el ánimo y las decisiones cotidianas, e incluso se la vincula con rituales personales. Aunque no existe evidencia científica concluyente sobre estos efectos, el calendario lunar sigue ocupando un lugar central en muchas costumbres.

Cuándo es la Luna llena de enero 2026

La primera Luna llena de 2026 se producirá el sábado 3 de enero. Según datos del sitio especializado "Time and Date", en Argentina la Luna llena será visible desde las 20:55 del sábado hasta las 6:46 del domingo 4 de enero, lo que permitirá disfrutar del fenómeno durante toda la noche.

Durante el primer mes del año, la Luna recorrerá sus cuatro fases principales en las siguientes fechas:

  • Luna llena: sábado 3 de enero

  • Cuarto menguante: sábado 10 de enero

  • Luna nueva: domingo 18 de enero

  • Cuarto creciente: lunes 26 de enero

Por qué se la llama "Luna del Lobo"

La Luna llena de enero recibe el nombre de "Luna del Lobo", una denominación que proviene de los pueblos originarios de Norteamérica. Estas comunidades utilizaban las fases lunares para medir el paso del tiempo y asignaban nombres a cada plenilunio del año.

También conocida como "Luna Serena" o "Luna Central", el origen del mes de enero se debe a que en esa época los lobos se oían con mayor frecuencia cerca de los asentamientos humanos, especialmente por sus aullidos durante las noches frías y despejadas.

La Luna llena de enero de 2026 tendrá una particularidad adicional: será una Superluna. Este fenómeno ocurre cuando la Luna transita el punto de su órbita más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, a una distancia aproximada de entre 356.000 y 370.000 kilómetros.

Esa cercanía hace que el satélite natural se vea más grande y más brillante de lo habitual, lo que convierte al evento en uno de los más atractivos del mes.

El 2026 también ofrecerá otros fenómenos destacados. Según el Servicio de Hidrografía Naval, durante este año se producirán cuatro eclipses: dos lunares y dos solares. Habrá un eclipse total de Luna, uno parcial, un eclipse anular de Sol y un eclipse total de Sol, algunos de los cuales podrán observarse desde Argentina.

