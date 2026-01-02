Anmat advierte por la venta de lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

Información General
Córdoba: una nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi de un hotel rural
El Mundo
Al menos 47 muertos por un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza
LA CIUDAD
El primer nacimiento en Rosario se produjo en la Maternidad Martin
Policiales
Absuelven a tres mujeres acusadas de apropiarse mediante engaños de las propiedades de un anciano
LA CIUDAD
Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoches demorados
Política
Medios británicos destacan a Milei entre los líderes más influyentes en 2025
Policiales
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales
Balacera mortal en Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Información General
Tragedia en Ámsterdam: un incendio destruyó una iglesia histórica en Año Nuevo
Información General
Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General
Quini 6: pozo vacante en el tradicional de fin de año, con 20 ganadores en el Siempre Sale
Información General
Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Información General
Verano récord en Punta del Este: boom de argentinos, vuelos privados y alquileres de hasta u$s110.000
Política
Fuerte polémica en las redes: Zulemita Menem cruzó al Gordo Dan por sus críticas al islam
Turismo
Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Policiales
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Economía
El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
LA CIUDAD
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán
La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
Política
Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"