Anmat advierte por la venta de lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario

El organismo alertó que estos productos estéticos sin autorización oficial pueden provocar infecciones, daños en la córnea y otros riesgos para la salud ocular

El uso de estos lentes puede causar intolerancia, ardor, irritación, erosión, inflamación o infecciones oculares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) advirtió sobre la comercialización y el uso de lentes de contacto de fantasía sin registro sanitario . Se trata de productos de uso estético, sin corrección visual, que no tienen autorización oficial y representan un riesgo para la salud de la población.

Desde el organismo explicaron que, aunque estos lentes se utilicen con fines cosméticos o recreativos, se consideran productos médicos, ya que se colocan directamente sobre el ojo. Por ese motivo, la normativa exige que se sometan a evaluación y registro ante la entidad .

Las lentes de contacto blandas permanecen en contacto directo con la córnea, por lo que los materiales utilizados deben cumplir requisitos estrictos que garanticen la seguridad del producto final. Cualquier irregularidad en el proceso de fabricación o en las materias primas puede generar daños en la córnea y en la película lagrimal.

Entre las posibles consecuencias, la Anmat mencionó intolerancia, ardor, irritación, erosión, inflamación o infecciones oculares . Además, la contaminación de los lentes con agentes microbianos puede derivar en infecciones graves o queratitis.

El organismo remarcó que el uso de lentes de contacto sin control sanitario incrementa de manera significativa los riesgos, especialmente cuando los usuarios desconocen su origen y las condiciones en las que se fabricaron.

Recomendaciones de Anmat

El organismo recomendó a los consumidores:

Adquirir únicamente productos médicos registrados.

Verificar que los envases estén identificados en idioma español.

Corroborar que incluyan los datos del importador o fabricante autorizado en la Argentina.

Comprobar que cuenten con número de autorización de Anmat, identificado como “PM XXXX-XX”.

Solicitar y conservar la documentación de procedencia y las instrucciones de uso.

Ante la aparición de cualquier síntoma ocular, la Anmat aconsejó acudir de inmediato a un oftalmólogo o a una guardia oftalmológica.