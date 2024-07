Ley de etiquetado frontal: a dos años de su implementación denuncian que hay trabas en la aplicación

“En materia de etiquetado venimos muy bien” , apuntó el licenciado en nutrición Ignacio Porras , quien además es director ejecutivo de la Fundación Sanar en diálogo con “El primero de la mañana” y LT8 y agregó que “en materia de control del Estado, la situación cayó mucho . El eje de los entornos escolares no está avanzando como debería avanzar”.

Las escuelas y sus cantinas

El especialista destacó que en el ámbito escolar “el avance (de la ley) va muy despacio” y explicó que “la información no está llegando a las escuelas, o no saben cómo implementarla o no saben que tienen que implementar una ley para cuidar los entornos de los chicos”.