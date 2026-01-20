La Capital | Información General | turista

La turista argentina retenida en Río de Janeiro abandonó el departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

El entorno de Agostina Páez manifestó su inquietud luego de que tres sujetos ingresaran sorpresivamente a la vivienda donde residía

20 de enero 2026 · 14:59hs
La turista argentina retenida en Río de Janeiro abandonó el departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

Un nuevo episodio de tensión se escribió en la historia de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que enfrenta cargos por injuria racial en Río de Janeiro. En las últimas horas, tres individuos ingresaron sorpresivamente al departamento en el que residía, provocando pánico y un abrupto cambio de residencia, mientras la Justicia brasileña le exige instalarse una tobillera electrónica en los próximos cinco días para evitar que abandone el país.

Según información divulgada por O Globo, la turista argentina aún no cumplió con la medida de control impuesta, que busca restringir cualquier intento de salida repentina de Brasil.

El diario remarcó que la joven posee un plazo de cinco días para la colocación del dispositivo. El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, anunció que la investigación se encuentra en su tramo final y las pruebas serán remitidas al Ministerio Público en la semana. También confirmó que se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, entre ellos el gerente del local involucrado en el episodio inicial.

santiago

La situación de Páez se complicó luego de que una discusión en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro, el 14 de enero, derivara en una denuncia penal. De acuerdo con el expediente, una revisión de las cámaras de seguridad mostró a la joven realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono y utilizando el término de manera discriminatoria, lo que motivó la acusación de injuria racial. En Brasil, este delito está equiparado al racismo, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.

Tras el incidente que la dejó varada en el país sudamericano, Páez había abandonado el hotel en el que se alojaba para mudarse a un departamento. Ayer, cerca de las 15, un nuevo sobresalto sacudió la rutina de la joven, quien al regresar de una salida fue sorprendida por tres personas que, según dijeron a su abogado Sebastián Robles al medio El Liberal, afirmaron ser policías, aunque “todo resultaba confuso”.

Tras el episodio, los encargados del edificio aconsejaron a Páez marcharse del lugar por su propia seguridad. Su padre, Mariano Páez, relató: “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”.

imagerio
Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

Estos episodios incrementaron la inquietud en la familia. “Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo Robles al mencionado medio.

El letrado anunció además la inminente presentación de un recurso de habeas corpus para lograr que Páez pueda retornar a Argentina, considerando que permanece “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.

>>Leer más: Habló la turista argentina retenida en Rio de Janeiro por hacer gestos racistas: "Estoy arrepentida"

La joven fue recibida por funcionarios del consulado argentino en Río de Janeiro, que le ofrecieron asistencia legal. No obstante, aclararon que no intervendrán en el procedimiento judicial. La estrategia de defensa cuenta también con el respaldo del estudio jurídico Roitman, de un abogado argentino con residencia en Brasil.

abogada

El proceso judicial avanza bajo la supervisión del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de la capital carioca. Robles subrayó la rigidez de las restricciones ordenadas por la Justicia brasileña: “Con la familia nos parece muy severa la medida”, expresó.

>>Leer más: Anamá Ferreira pidió cárcel en Brasil para la turista argentina acusada de racismo y cruzó a Mauricio D'Alessandro

Luego insistió en que el expediente se basa en “una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado”, y reclamó una revisión integral de las imágenes registradas aquella noche. También añadió que la joven recibió amenazas en redes sociales, aunque aclaró que no se encuentra incomunicada y conserva su Documento Nacional de Identidad.

La familia Páez evalúa la posibilidad de viajar a Brasil de manera inmediata para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y las amenazas recibidas. Robles puntualizó: “La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso y buscar una resolución que le permita regresar al país con su familia”.

Noticias relacionadas
Captura de video. Los gestos racistas de la turista argentina se viralizaron rápidamente.

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Todo quedó registrado en un video. La turista argentina señaló al mozo del bar, lo habría llamado negro de manera ofensiva e imitó a un mono reproduciendo sonidos de ese animal.

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

Punta del Este atraviesa una temporada de verano intensa, impulsada por el regreso del turismo argentino.

Uruguay vive un verano récord con Punta del Este como epicentro

Durante el año pasado, diversos medicamentos perdieron la cobertura total de Pami

Pami: qué medicamentos siguen siendo gratuitos en 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Lo último

Choque de trenes en España: las víctimas ascienden a 42 y hay más de 40 denuncias por desaparecidos

Choque de trenes en España: las víctimas ascienden a 42 y hay más de 40 denuncias por desaparecidos

¡Saquen esa estatua!: Mirtha Legrand volvió a pedir que retiren su monumento en Villa Cañás

"¡Saquen esa estatua!": Mirtha Legrand volvió a pedir que retiren su monumento en Villa Cañás

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

La Policía de Investigaciones llevó adelante diez procedimientos en simultáneo en relación al sangriento hecho ocurrido en la víspera de Navidad. Una mujer quedó a disposición de la Justicia

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza
La Ciudad

Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Alberdi, La Florida y Costa alta: los empresarios salen a jugar fuerte esta temporada

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Central sumó cuatro refuerzos y no hubo necesidad de buscarlos en Google

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Se disparan los casos de sífilis en Rosario: cómo se transmite la enfermedad

Uno más para la dupla: Newells cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Uno más para la dupla: Newell's cerró con final feliz otra de las novelas del mercado de pases

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Suben las tasas de los plazos fijos: cuánto pagan los principales bancos por un depósito de $1 millón

Ovación
Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España
Ovación

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

Mundial 2026: la selección argentina jugará un amistoso tras la Finalissima ante España

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Newells debuta el viernes y Central el sábado: cómo se juega la primera fecha del torneo Apertura

Newell's debuta el viernes y Central el sábado: cómo se juega la primera fecha del torneo Apertura

Policiales
Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

La Ciudad
Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza
La Ciudad

Alerta por calor en Rosario: tras el alivio, llegan días sofocantes con máximas en alza

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

Santa Fe registró los primeros casos de gripe H3N2K esta temporada y son de Rosario

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

La tensión en el gremio de los portuarios se hizo sentir en el microcentro

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario
La Ciudad

Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con cielo algo nublado y temperatura en ascenso

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

Es oficial: Newells incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada
Ovación

Es oficial: Newell's incorporó a un defensor que fue campeón la temporada pasada

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario
OVACIÓN

Central anunció que vuelven a operar a Juan Cruz Komar por un problema coronario

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes
La Ciudad

Alcoholemia en rutas santafesinas: se registraron 279 casos positivos en un mes

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas
Policiales

A una semana de un crimen, una nueva balacera en Brasil al 2700 dejó tres personas heridas

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre
Economía

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina
Información General

Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica
Información General

La turista argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro sigue sin colocarse la tobillera electrónica

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases van a empezar en tiempo y forma
La Ciudad

Pullaro dijo que convocarán a paritarias y que las clases "van a empezar en tiempo y forma"

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes
El Mundo

Al menos 40 muertos en España tras el descarrilamiento de trenes

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea