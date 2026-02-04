La Capital | Información General | calor

Calor agobiante: cómo enfriar la casa en verano sin aire acondicionado

Para combatir las altas temperaturas, existen diferentes los trucos para que el ventilador enfríe más y consuma menos

4 de febrero 2026 · 08:45hs
Ola de calor. El aire acondicionado gasta hasta un 90% más energía que un ventilador.

El verano y el calor rosarino se sienten con muchísima fuerza por estos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico climático trimestral para los meses de febrero, marzo y abril de 2026, con un panorama marcado por temperaturas superiores a lo normal en Rosario y precipitaciones dentro de los valores habituales. Mientras se espera que lleguen las anheladas lluvias, las personas buscan la forma de mantenerse frescas. Así es como surgen algunos trucos para combatir el agobio.

Mantener el hogar fresco es la clave para refugiarse del sofocante calor que se siente en la calle. Pero esta tarea no siempre es sencilla y está sujeta a diferentes resultados dependiendo de la cantidad de espacios de la casa y los instrumentos que se utilicen.

Los dos grandes aliados a la hora de enfrentarse a las altas temperaturas son el aire acondicionado y el ventilador. Sin embargo, el uso del primero suele limitarse mucho más por su alto consumo energético, que luego se traduce en una complicada boleta de luz. Una de las grandes recomendaciones es mantenerlo en 24 grados y no en ninguna temperatura menor.

Por su parte, el ventilador, a veces no parece ser suficiente para airear los espacios debidamente y echar en buena medida al calor. Pero el rendimiento del ventilador, a partir de un truco, se puede mejorar sin tener que recurrir al aire.

Cómo enfriar la casa solo con el ventilador

Teniendo en cuenta algunas cuestiones, se puede implementar un sencillo y económico truco que promete enfriar los espacios del hogar sin tener que utilizar otro aparato más que los ventiladores.

Es importante seguir tres pasos:

1- El primer paso es asegurarse de abrir las ventanas. Esto puede parecer contraproducente ya que el calor que se siente en la calle es realmente intenso. Sin embargo, mantener las ventanas abiertas favorece la circulación del aire, por más mínimo que sea, y combate la sensación de encierro y pesadez típica del calor. De esta manera, en la habitación se empieza a sentir la corriente de aire.

2- En segundo lugar, se debe elegir la posición del ventilador. Colocándolo estratégicamente se pueden obtener mejores resultados. El truco está en colocarlo frente a la corriente de aire para que contribuya a la circulación de viento.

3- Por último, el secreto consiste en colocar detrás del ventilador botellas de agua congeladas. Al disponerlas en la parte trasera del aparato, el aire que expulsan las astas se enfría considerablemente ya que pasa por el fresco entorno generado por las botellas.

Por supuesto que, en casos de temperaturas extremas, puede que el ventilador no alcance a cumplir con las expectativas de rebajar radicalmente la sensación térmica. Pero con este truco se puede mejorar la circulación de aire fresco sin necesidad de encender el aire acondicionado.

