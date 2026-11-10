HBO Max y Paramount+ se fusionan y desde el año próximo habrá un paquete conjunto

Es el primer paso hacía una integración completa "a largo plazo", anunció Skydance. Aún no se revelaron detalles sobre las tarifas

Skydance comenzará a vender HBO Max y Paramount+ juntas en un paquete de streaming a principios del próximo año, según anunció la compañía este lunes, aunque no reveló detalles sobre los costos del servicio para los usuarios.

Esto forma parte de una tendencia generalizada en la industria hacia la creación de paquetes combinados, y sirve como preludio a una mayor integración entre ambos servicios de streaming.

“A largo plazo el plan es básicamente unirlos”, declaró David Ellison, director ejecutivo de Skydance, cuando se hizo efectiva la megafusión de medios entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

La compañía recién ampliada presentó sus resultados trimestrales por primera vez y esbozó su plan para lograr un ahorro de costos de miles de millones de dólares. Ellison se comprometió a generar al menos 6.000 millones de dólares en “sinergias” tras combinar Paramount con Warner, una empresa de mayor envergadura.

“Al combinar dos servicios de streaming globales, dos grupos de estudios de cine y televisión, dos carteras de televisión y funciones corporativas que se solapaban, podemos reducir los gastos duplicados sobre una base de costos superior a los 50.000 millones de dólares”, afirmó la empresa en una carta dirigida a los accionistas.

Los ahorros se lograrán mediante despidos, la “reducción de niveles jerárquicos”, la consolidación de activos inmobiliarios, la optimización del uso de proveedores externos y una mayor dependencia de herramientas de inteligencia artificial, entre otras medidas.

Ellison ya estableció una estructura de liderazgo que unifica muchas de las diversas marcas de Paramount y Warner bajo una dirección única.

También hubo anuncios sobre más cambios: James Gunn y Peter Safran dejarían sus cargos como copresidentes de DC Studios para “volver a dedicarse a tiempo completo a su labor creativa”.

Jeremy Latcham, exejecutivo de Marvel, los sustituirá el próximo mes al frente del estudio que supervisa franquicias de gran éxito como "Superman" y "Batman".

Gracias a la fusión, cada película, episodio de televisión y demás contenido “puede rendir más para nosotros”, señalaba la carta a los accionistas, sugiriendo que los títulos podrán distribuirse y monetizarse de nuevas formas.

Un catálogo enorme

Una plataforma combinada de HBO Max y Paramount+ resulta fundamental para esto. Uno de los primeros pasos consiste en venderlas juntas a un precio reducido, aunque Skydance aún no reveló detalles sobre las tarifas.

“Los planes de Skydance de ofrecer un paquete conjunto de Paramount+ y HBO Max constituyen una medida temporal para familiarizar a los espectadores con ambas ofertas antes de que se fusionen en una sola entidad”, señaló Ross Benes, analista sénior de eMarketer.

El nuevo grupo Skydance reúne bajo un mismo techo a Warner Bros., HBO, Discovery, Paramount y CBS. Esto represente una enorme concentración de reconocidos títulos, sagas y marcas, como "Harry Potter", el universo DC, "Game of Thrones", "Los Soprano", "Star Trek", "Misión imposible", "Bob Esponja", Nickelodeon, CNN, "El señor de los anillos", "Transformers", "Matrix", "El conjuro", "Destino final", "Scream" y muchos otros. La nueva compañía reúne en total un catálogo cinematográfico de más de 15.000 películas.