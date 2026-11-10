La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV "genera un movimiento de esperanza"

Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) en Rosario esperan que el gobierno nacional "pueda recapacitar".

10 de noviembre 2026 · 19:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione. 

El Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione. 

Esperanza. Ese es el concepto más destacado por el sector de discapacidad de Rosario respecto al mensaje que pronunció el Papa León XIV en su visita al país. Un mensaje cargado de simbolismo que no necesitó hablar de política ni siquiera de religión, más bien apeló al más común de todos los sentidos cuando habló del sector de discapacidad. Así lo expresó la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) en Rosario.

"El discurso del Papa genera un movimiento de esperanza importantísimo, pero realmente es difícil hacer futurología. Espero que el gobierno pueda recapacitar porque esas palabras abarcan a todos los temas que comprometen a la situación crítica que estamos viviendo. La importancia fundamental de tener un techo, un trabajo y las prioridades de las personas más vulnerables", reflexionó en declaraciones a La Capital la presidenta de Apridis Rosario, Mariel Chapero.

Un panorama muy claro

Destacó que el cuidado de la vulnerabilidad "humaniza" a la sociedad y por eso espera que las autoridades "puedan tomar nota de todo esto y que eso no solamente contribuya a la sanción de una ley" que el sector está esperando del Congreso nacional, puesto que en diciembre vence la ley emergencia pese a no ser cumplida.

>> Leer más: El Papa León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un contundente mensaje sobre la discapacidad

"León XIV traía un panorama muy claro, no necesitaba visitar el Cottolengo para tomar una dimensión de lo que está pasando, pero se tomó la amabilidad de poder escuchar en carne propia y reunir testimonios de trabajadoras y trabajadores y de personas con discapacidad, que habla de su sensibilidad y sensatez", destacó.

"No tenemos antecedentes en incumplimiento de las leyes", repasó Chapero respecto al incumplimiento que vienen reclamando pese a los amparos judiciales emitidos por la Justicia federal.

En eso mencionó el incumplimiento de le ley de emergencia en discapacidad pese a haber sido sancionada junto al cobro compensaciones, el desfasaje arancelario y "el bache" de un "35 por ciento" en la actualización de esos aranceles a noviembre.

Suspensiones sin argumentos

A su vez, cuestionó la baja sin argumentos de 26.141 pensiones no contributivas de forma preventiva por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-Andis).

"No argumentan, denuncian pero no explican nada. No hay datos corroborables ni documentaciones. Publicaron un listado e incluso violaron la privacidad de las personas y no esgrimieron razones para tal suspensión", denunció Chapero.

Anticipó que hay beneficiarios que recién se van a enterar de esta decisión cuando no cobren su pensión, más allá de que son preventivas y sin fundamentos al respecto.

>> Leer más: El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

En ese marco, sostuvo que el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado nacional exige auditorías y, a su vez, resguarda la integridad de personas con discapacidad y los prestadores involucrados en el sector.

"El proyecto era regresivo, pero se pudieron incluir modificaciones para generar los resguardos en otorgamiento de pensiones, actualizaciones arancelarias y protección del trabajo. Es un proyecto posible y con condiciones que permiten pensar que hay cosas que están resguardadas", rescató.

A su vez, lamentó: "El nivel de imprevisibilidad con el que vivimos es increíble. No hay forma de poder cumplir con las partidas para los prestadores. Hasta el 2 de noviembre no contábamos con esos fondos".

Noticias relacionadas
Jorge Fandermole dará el presente en el parque Urquiza.

Soberanía a full: jornada artístico-cultural en el parque Urquiza, con destacadas figuras

el parana sigue creciendo y quedo a 60 centimetros del nivel de alerta en rosario

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

La Fiesta de Colectividades también hizo su aporte para fomentar el turismo.

Rosario cerró una semana positiva en turismo con más de 100.000 visitantes

visita de leon xiv: la emocion de los alumnos del san jose que viajaron al encuentro con el papa

Visita de León XIV: la emoción de los alumnos del San José que viajaron al encuentro con el Papa

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de un clásico rosarino

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de un clásico rosarino

Lo último

Luján se transforma: vecinos, voluntarios y fieles esperan al Papa León XIV

Luján se transforma: vecinos, voluntarios y fieles esperan al Papa León XIV

HBO Max y Paramount+ se fusionan y a inicios de 2027 habrá un paquete conjunto

HBO Max y Paramount+ se fusionan y a inicios de 2027 habrá un paquete conjunto

Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV genera un movimiento de esperanza

Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV "genera un movimiento de esperanza"

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El acordeonista de 76 años fue encontrado sin vida en un inmueble de la ciudad de Santa Fe. La Justicia ordenó peritajes y una autopsia
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina
El hombre que con un acordeón llevó la cumbia santafesina a todo el país
Zoom

El hombre que con un acordeón llevó la cumbia santafesina a todo el país

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda
Zoom

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario
La Ciudad

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita
Policiales

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa
Policiales

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de un clásico rosarino

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de un clásico rosarino

Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newells se aferra a su receta

Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newell's se aferra a su receta

Ovación
El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada
Ovación

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newells se aferra a su receta

Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newell's se aferra a su receta

Policiales
Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita
Policiales

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

La Ciudad
Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV genera un movimiento de esperanza
La Ciudad

Discapacidad: aseguran que el mensaje del Papa León XIV "genera un movimiento de esperanza"

Llega a Rosario el espectáculo de Rulo Delatorre, el más tanguero de los economistas

Llega a Rosario el espectáculo de Rulo Delatorre, el más tanguero de los economistas

Soberanía a full: jornada artístico-cultural en el parque Urquiza, con destacadas figuras

Soberanía a full: jornada artístico-cultural en el parque Urquiza, con destacadas figuras

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Agro

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Información General

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas
Información General

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen